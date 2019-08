Cîteva localități din țară rămîn în beznă pe 30 august

Pentru îmbunătățirea serviciilor prestate clienţilor, Î.C.S. „Red Union Fenosa" S.A. anunţă că vineri, 30 august 2019, vor avea loc lucrări programate de întreținere, renovare și modernizare a rețelelor electrice pe adresele și în intervalele de timp indicate mai jos:

str. Valea Crucii 4, 4/3, 6, în intervalul de timp între 08:45 - 16:45 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electricstr. Fîntînilor 28, Mazililor 32/1, 34, Stolniceni 34/3, 34/6, Valea Trandafirilor 9999, 31 August 1989 1A, 2A, 31 August 1989 str-la 16/1, Caucaz 1 str-la 17, Dumbrăvii 1, 2, Fîntînilor 2G, 16, Hruşca 2-8, 3-11, Hruşca str-la 1-5, Odesa 63/1, 67, Valea Trandafirilor 1, 5-11, 10-14, 9001 , în intervalul de timp între 09:00 - 17:00 pentru admiterea persoanelor terțe în instalațiile electricestr. Fatarilor , Ion Soltîs, Izvoarelor, Plopilor, Vasile Lupu, Cartușa, Gheorghe Ureche, Iașului str-la, Nicolae Dimo, Pentru Rareș parțial, în intervalul de timp între 09:25 - 19:00 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aerienestr. Schinoasa -Deal 51, 61-87, 56-90, Sihastrului 79C parțial, în intervalul de timp între 09:05 - 18:00 pentru lucrări de schimbare sau montare a pilonilorstr. Uzinelor 124-188, 171, 211-249 , în intervalul de timp între 09:15 - 17:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electricstr. Alexandru Donici , Alexandru Donici str-la, Bogdan Petriceicu Haşdeu, Decebal, Earovaea Str, Ghioceilor, Mihai Viteazul , Mircea cel Bătrîn, Nistreană, Onika A, Petru Rareş, Poperecinii, Poperecinîi str-la, Serghei Lazo , Serghei Lazo str-la, Ştefan cel Mare şi Sfînt, Vasile Alecsandri, Veronica Micle parțial, în intervalul de timp între 09:25 - 12:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electrics. Humuleşti parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 17:30 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilorstr. Ciobanu Tamara , Sf.Maria, Ştefan cel Mare şi Sfînt, Tineretului, 31 August 1989 parțial, în intervalul de timp între 13:00 - 17:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electricstr. Bogdan Petriceicu Haşdeu, Bogdan Petriceicu Haşdeu str, Concilierii Naţionale, Dimitrie Cantemir , Florilor, Ion Soltîs, Luceafărul, Speranţa, Vasilii Jukovski parțial, în intervalul de timp între 09:45 - 17:45 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electrics. Todirești parțial, în intervalul de timp între 09:20 - 12:00 pentru lucrări de deconectare/conectare/schimbare a branșamentuluis. Speia parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 18:00 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aerienes. Mereni str. 1 Mai, 31 August 1989, 8 Martie, Alexandru cel Bun, Cobzarilor, Cucoarelor, Cutezanţei, Dacia, Delniţei, Dumbravei, Garoafelor, Glia, Hotinului, Ion Creangă, Mărţişor, Mereni, Mihai Eminescu , Nicolae Costenco, Prieteniei, Speranţei, Ştefan cel Mare şi Sfînt, Tineretului, Unirii, Vasile Lupu parțial, în intervalul de timp între 09:35 - 19:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electrics. Plop parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 14:00 pentru lucrări de schimbare sau montare a pilonilors. Hîrtop parțial, în intervalul de timp între 14:00 - 18:00 pentru lucrări de schimbare sau montare a piloniloror. Vulcănești: str. Șciorsa, Sov. Moldavii, Pesceanaea parțial, în intervalul de timp între 09:00 - 18:30 pentru lucrări de schimbare sau montare a piloniloror. Vulcănești: str. Comsomoliscaea, Komsomoliskii str-la, Nicolai Pirogov str-la, Serghei Rudenco, Zavodscaea str-la parțial, în intervalul de timp între 09:50 - 17:00 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilors. Baurci: str. 40 Let Octeabrea, 8 Martie, Baurci , Calinina, Carl Marx, Carl Marx , Comsomoliscaea, Cosmonavtov, Cuibîşeva, Drujba , Felix Dzerjinschi, Grigore Cotovschi, Ioana Iakir, Iscra, Iubileinaea, Ivan Turghenev, Lenin, Lenin str-la, Lesnaea, Mihail Lomonosov, Molodejnaea, Octeabriscaea, Orlova, Sadovaea, Serghei Lazo, Serghei Kirov, Serghei Lazo, Staroseliscaea, Şcolinaea, Şorsa, Tcacenco, Vladimir Maiacovski, Zoia Kosmodemianskaea parțial, în intervalul de timp între 09:00 - 16:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electrics. Cazaclia: str. Stepnaea, Eaneva , Cazaclia parțial, în intervalul de timp între 09:00 - 16:30 pentru lucrări de modernizare a echipamentelor electrices. Cioc-Maidan: str. Grigore Cotovschi parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 13:00 pentru lucrări de schimbare sau montare a pilonilors. Cioc-Maidan: str. 28 Iunie, Molodejanea parțial, în intervalul de timp între 13:30 - 18:00 pentru lucrări de schimbare sau montare a pilonilors. Buda , s. Căbăieşti , s. Ursari parțial, în intervalul de timp între 08:40 - 20:00 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aerienes. Mîndra parțial, în intervalul de timp între 08:30 - 20:00 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aerienes. Bahmut:str. Stanţia Bahmut , Bahmut parțial, în intervalul de timp între 09:00 - 18:30 pentru lucrări de schimbare sau montare a pilonilorstr. Bogdan Vodă, Mihai Eminescu bd., Mihai Viteazul, Poleanicikin parțial, în intervalul de timp între 13:00 - 15:00 pentru lucrări de deconectare/conectare/schimbare a branșamentuluistr. Miron Costin, Nicolae Iorga, Păcii str-la, Pietre Vechi str-lă parțial, în intervalul de timp între 13:00 - 15:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electrics. Fîrlădeni parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 11:30 pentru lucrări de deconectare/conectare/schimbare a branșamentuluis. Sălcuța parțial, în intervalul de timp între 08:30 - 20:30 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aerienes. Zaim parțial, în intervalul de timp între 09:10 - 11:15 pentru lucrări de deconectare/conectare/schimbare a branșamentuluis. Constantinovca parțial, în intervalul de timp între 09:00 - 20:00 pentru lucrări de modernizare a echipamentelor electrices. Hagimus: str. 2 Decembrie , 27 August, Alexandru cel Bun , Căile Ferate , Cuza-Vodă, Dacia , Decebal , Dimitrie Cantemir, Hagimus , Ilie Sajin , Livezilor , Mihail Frunze, Ştefan cel Mare şi Sfînt, Ion Creangă, Vasile Alecsandri parțial, în intervalul de timp între 10:00 - 18:00 pentru admiterea persoanelor terțe în instalațiile electrices. Opaci parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 13:30 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electricparțial, în intervalul de timp între 14:00 - 18:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electrics. Ucrainca parțial, în intervalul de timp între 10:00 - 18:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electrics. Ialpuljeni: str. Dacia , Ialpuljeni s. Marienfeld parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 16:30 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilors. Gura Galbenei: str. 1 Mai, 8 Martie, Alexandr Puşkin, Alexandru Donici, Alexei Mateevici, Alexei Şciusev, Ceapaev, Constantin Stamati, Damian, Dimitrie Cantemir, Eroilor, Fintinilor, Florilor, Galbenita, Gura- Galbenei, Homagia, Ion Creangă, Ion Soltîs, Iurie Gagarin, Izvoarelor, Komarov, Livezilor, Mihai Eminescu, Mihai Kogălniceanu, Mihail Frunze, Miron Costin, Nicolae Iorga, Partizanilor, Păcii, Prietenii, Primaverii, Serghei Lazo, Sfîntul Gheorghe, Stefan Voda , Ştefan cel Mare şi Sfînt, Ştefan Neaga, Tineretului, Trandafirilor, Vasile Alecsandri, Vasile Lupu parțial, în intervalul de timp între 10:00 - 14:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electrics. Ivanovca Noua parțial, în intervalul de timp între 09:40 - 18:40 pentru lucrări de schimbare sau montare a pilonilors. Dubăsarii Vechi parțial, în intervalul de timp între 09:20 - 17:00 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aerienestr. Chişinăului, Columna , Ion Luca Caragiale, Mărţişor, Nicolae Milescu Spătaru parțial, în intervalul de timp între 09:00 - 17:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electrics. Oneşti parțial, în intervalul de timp între 09:00 - 21:00 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aerienes. Horești parțial, în intervalul de timp între 09:00 - 19:00 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aerienes. Molești parțial, în intervalul de timp între 11:00 - 13:00 pentru lucrări de deconectare/conectare/schimbare a branșamentuluis. Beștemac parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 17:30 pentru lucrări de schimbare sau montare a pilonilorstr. Constantin Negruzzi parțial, în intervalul de timp între 12:00 - 18:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electrics. Peresecina: str. Chişinăului, Maria Cibotari, Mihai Eminescu, Mihail Frunze, Petru Rareş, Peresecina , Ştefan cel Mare şi Sfînt, Tcacenco, Tineretului, 31 AUGUST, Alexandru Donici str-la,Nouă, Petru Rareş,Sportivă parțial, în intervalul de timp între 09:00 - 19:00 pentru lucrări de schimbare sau montare a pilonilors. Lucășeuca parțial, în intervalul de timp între 09:15 - 17:00 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilors. Voinova parțial, în intervalul de timp între 09:45 - 20:00 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aerienes. Sireț parțial, în intervalul de timp între 09:45 - 16:30 pentru lucrări de schimbare sau montare a pilonilors. Răscăieți: str. 353 Diviziea, Biruinţa, Chirov , Dneprodzerjinscaea, s. Rascaieti , Sovetscaea, Sputnica, Ştefan cel Mare şi Sfînt parțial, în intervalul de timp între 09:50 - 21:00 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aerienes. Carahasani: str. Carl Marx, Grigore Cotovschi, s. Carahasani , Suvorova parțial, în intervalul de timp între 09:55 - 17:35 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electrics. Căplani: str. Mihail Frunze, Svoboda, Tcacenco parțial, în intervalul de timp între 10.00 - 21:00 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aerienestr. Mihail Şolohov, Minin, Molodejnaea, Ostrovscogo, Partizanilor, Sadovaea parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 13:30 pentru lucrări de schimbare sau montare a pilonilors. Aluatu: str. 30 Let Pobedî, Bulgară, Mihail Frunze, Sadovaea, Serghei Lazo parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 18:30 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electrics. Balabanu: str. 60 Let Octeabrea, Ciapaeva, Lenin, Miciurin , s.Balabanu, Sadovaea, Valentina Tereşkova parțial, în intervalul de timp între 14:00 - 17:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electrics. Ciulucani , s. Mîndrești parțial, în intervalul de timp între 09:20 - 10:20 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electrics. Sărățenii Vechi parțial, în intervalul de timp între 09:20 - 17:00 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilorPentru informații suplimentare contactați Serviciul Suport Clienți al companiei la telefonul 022-43-11-11.