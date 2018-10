Cele mai bune desene animate vor fi proiectate la Chișinău, în cadrul festivalului Anim’est

La fel ca în fiecare an, cea de-a opta ediție a Festivalului Internațional de Animație Anim’est include o secțiune dedicată celor mai pasionați spectatori de animație.

Potrivit unui comunicat al organizatorilor, Minimestul îi așteaptă pe cei mici la Cinematograful Odeon, în perioada 19-21 octombrie, cînd vor fi proiectate cele mai frumoase filme de animație dedicate lor. Pe parcursul festivalului, copiii vor avea ocazia să devină ei înșiși mici animatori în cadrul unor ateliere creative, sub îndrumarea artistului vizual și animatorului Radu C. Pop.

Anim’est Chișinău 2018 aduce pentru cei mici trei calupuri de scurtmetraje din competiția Minimest și două lungmetraje. Programele Minimest vor fi proiectate la Cinematograful Odeon, pe 19 octombrie, la ora 14:00, iar în perioada 20-21 octombrie, la ora 12:00.

Cele 21 de scurtmetraje selectate dintr-un total de peste 1200 înscrise se adresează copiilor cu vîrste între 3 și 12 ani, abordînd o serie de teme precum prietenia, grija față de natură, toleranța, curiozitatea și curajul. Publicul tînăr va putea urmări filme în care se regăsesc adaptări ale unor povești clasice, precum La Tortue d'or, o producție a celebrului studio de animație francez Les Films du Nord, ale unor cărți celebre, precum The Highway Rat, cea mai recentă animație realizată după cărțile scrise de Julia Donaldson şi ilustrate de Axel Scheffler, faimoși pentru simpaticul Gruffalo, precum și lansările recente ale unor autori cunoscuți, precum A Little Light, în regia lui Vladislav Bayramgulov, care din 2011 este regizorul celebrului serial animat Mașa și Ursul.

În afară de programul Minimest 1, 2 și 3, Anim’est recomandă copiilor să nu rateze cele două filme regizate de animatorul irlandez Tomm Moore. The Secret of Kells a fost nominalizat la Oscarul pentru Cel mai bun lungmetraj animat și la Premiile Uniunii Europene de Film și este cîștigător al Premiului Publicului la Festivalul Internațional de Film de Animație Annecy, Franța, cel mai important festival de animație din lume. Filmul spune povestea lui Brendan (12 ani) care, în secolul al IX-lea, într-un colț îndepărtat al Irlandei, locuiește în abația fortificată din Kells. Sub îndrumarea unchiului său, el îi ajută zilnic pe călugări să întărească abația împotriva atacurilor vikingilor. Într-un final, Brendan este recrutat pentru a duce la bun sfîrșit o serie de misiuni pe cît de magice, pe atît de periculoase. Filmul va putea fi vizionat sîmbătă, 20 octombrie, la ora 18:00.

În ultima zi de Anim’est Chișinău 2018, cei mici sînt așteptați să urmărească o altă poveste semnată de Tomm Moore, de această dată inspirată din folclorul irlandez - Song of the Sea. Filmul ne face cunoștință cu creaturi cu înfățișare de focă, ce se scaldă în apele mării și cu înfățișare umană - atunci cînd ajung pe sol. Ben şi surioara lui Saoirse încep o extraordinară călătorie de-a lungul unui tărîm plin de magie şi legendă în încercarea de a ajunge la căminul lor de la malul mării. Pelicula va fi proiectată duminică, 21 octombrie, la ora 18:00.

În buna tradiție a festivalului, copiii vor putea participa la ateliere creative, unde-și vor crea propriile personaje, povești și primele lor filme de animație lucrînd cu hîrtie decupată. Filmulețele realizate vor fi arătate în cadrul ceremoniei de închidere a celei de-a opta ediții a festivalului Anim’est.