Shakira ar putea înfunda închisoarea

Presa internationala relateaza faptul ca Shakira (44 de ani) a aparut zilele trecute in fata unei instante din Barcelona, pentru a raspunde din nou acuzatiilor ca ar fi fraudat statul spaniol cu suma de 14,5 milioane de euro.

Evaziunea fiscala a columbiencei s-ar fi produs in perioada 2012-2014, cand iubita fotbalistului Gerard Pique a evitat plata taxelor si impozitelor, justificand ca n-a locuit efectiv la Barcelona cel putin 184 de zile pe an, asa cum prevede legea.

In schimb, Shakira si-a inregistrat veniturile in companii din paradisuri fiscale precum Insulele Virgine, Insulele Cayman, Malta, Panama sau Luxemburg.



Potrivit Euro Weekly, Shakira a returnat Agentiei Fiscale spaniole suma 14,5 milioane de euro, precum si dobanzile corespunzatoare, dar insista ca nu avea nicio obligatie de a plati impozite in Spania la datele prezentate, deoarece a facut doar vizite ocazionale la locuinta lui Gerard Pique, cu care are si doi copii.



Acest caz este in curs de desfasurare de cativa ani, iar Shakira n-a scapat complet de amenintarea cu inchisoarea, in cazul in care va fi gasita vinovata.