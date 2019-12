Trei ani de la investirea în funcție a președintelui Igor Dodon

Astăzi se împlinesc exact 3 ani de la învestirea în funcția de Președinte al Republicii Moldova a lui Igor Dodon.

Într-o postare, pe pagina sa de facebook, Igor Dodon a scris că acești trei ani au fost pline de încercări, atît pentru țară, cît și pentru președinte, scrie Noi.md.”Aceasta a fost o perioadă cu multe încercări, atât pentru țară, cât și pentru mine personal, fiindcă am activat într-un mediu politic foarte dificil, chiar ostil. Am activat, ca președinte, în paralel cu un regim care impunea dictatul său asupra tuturor instituțiilor statului și își dorea să subordoneze cu orice preț și Președinția.Am rezistat însă și am ieșit învingător din acea confruntare, foarte periculoasă și plină de riscuri, și odată cu schimbarea cardinală a climatului politic în țară, în luna iunie a acestui an, a fost posibilă deschiderea unor noi oportunități pentru dezvoltarea de mai departe a Republicii Moldova”, a scris președintele.Despre cum au decurs acești trei ani și ce rezultate a obținut la Președinție, Igor Dodon le-a adunat într-un clip video care l-a atașat la postare.

În finalul postării, președintele a menționat că în anul care vine, va continua într-un mod mai activ, mai intens, mai eficient tot ce a început în anii predecenți, pentru că Moldova are Viitor în pofida a orice și a oricui.Reamintim că Igor Dodon a fost investit în funcția de președinte al Republicii Moldova în data de 23 decembrie 2016. El a depus jurământul, la Palatul Republicii, în fața a sute de invitați, printre care diplomaţi, oameni de artă, politicieni, personalități notorii din ţară, dar și de peste hotare.