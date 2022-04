Șeful CNA, despre corupția din instituție: „Aceste fenomene s-au developat și am acționat în consecință”

Directorul Centrului Național Anticorupție, Iulian Rusu, a spus astăzi, în cadrul unui eveniment organizat, de Institutul pentru Politici și Reforme Europene că a descoperit că și în instituția pe care o conduce de două luni există elemente de corupție și că CNA va fi supus unui proces „de durată” de purificare, transmite radiochisinau.md.

„După două luni de lucru în cadrul CNA am constatat că există și profesioniști integri, există, din păcate, și altfel de personaje. Procesul de identificare continuă. Anumite comportamente se developează cu timpul, în special atunci cînd se instrumentează cazuri concrete. (...) Deși am oferit un credit de încredere la toți angajații CNA, aceste fenomene s-au developat și am acționat în consecință. (...) Trebuie aici să menționez că deschiderea colegilor de la Procuratura Anticorupție și dedicația pe care o am din partea colegilor din diverse direcții (...) generează deja anumite rezultate.”

Iulian Rusu a mai spus că prioritățile CNA rămîn prevenția și combaterea corupției la toate nivelele. Instituția își va concentra atenția pe sectorul achizițiilor publice și cel al justiției, a mai adăugat șeful CNA.