Ostalep, despre întălnirea închisă a opoziției: „Ar trebui să se întîlnească săptămînal”.

S-a discutat despre situația social-politică din țară și s-a făcut un schimb de opinii, dar nu s-a spus nimic nou, în afară de ceea ce au exprimat public în repetate rînduri reprezentanții opoziției în diferite mijloace de informare în masă.

Despre acest lucru a declarat expertul în securitate, fostul viceministru de Externe Valeriu Ostalep, în cadrul emisiunii „Без галстуков cu Alexandru Stahurschi” de la postul de televiziune N4, relatează Noi.md.

El a remarcat că, în ansamblu, acest eveniment a fost absolut neutru, el poate fi numit o simplă întîlnire a politicienilor, unde s-au discutat probleme importante ale țării, probleme ale statalității de astăzi, și fiecare și-a exprimat opinia pe rînd, dar observatorii nu au vorbit deloc acolo.





Valeriu Ostalep a menționat că a fost de acord să participe la reuniune cu condiția să nu spună nimic acolo.„Acești oameni cu păreri foarte diferite s-au adunat pentru a discuta despre situația socio-politică din țară și a-și exprima opiniile pe această temă. Eu am fost prezent acolo, dar nu am rostit niciun cuvînt. Misiunea a fost de a observa discuția unor persoane angajate public în politică. Eu sunt interesat de afacerile publice și a fost un loc interesant, curios, unde puteai să asculți cum discută toți împreună despre situația din țară", a declarat Valeriu Ostalep.Potrivit lui, nu au existat consultări concrete asupra unui singur candidat, despre care vorbesc unii reprezentanți ai autorităților și susținătorii acestora.„Oamenii au vorbit exact așa cum vorbesc în public despre evenimentele care au loc în Republica Moldova, de exemplu, despre faptul că presa este închisă, despre cum poți participa la alegeri atunci cînd ți se închide din timp gura, despre ce să faci cu instituțiile statului ”capturat”. Dar ei vorbesc despre asta în mod public. Oamenii au vorbit despre asta între ei. Am văzut asta. Este normal, iar singura mea întrebare este de ce nu se adună și nu discută săptămînal despre aceste probleme", a subliniat expertul în securitate și fostul viceministru de externe.

Valeriu Ostalep a menționat că nu știe dacă această discuție va continua sau nu în viitor, dacă se vor mai întîlni.În același timp, el a subliniat că, personal, îl interesează mai mult nu problemele tactice privind candidatul unic al opoziției la alegerile prezidențiale, ci problemele strategice ale statului nostru, recomandînd organizarea unor astfel de întîlniri săptămînal, deoarece sînt multe de discutat.