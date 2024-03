Obiectivele lui Macron în Republica Moldova

Franța își intensifică cooperarea cu Republica Moldova pentru că pentru ea republica noastră este un fel de obiect de negociere, pentru a-și mări cotele politice sau miza pentru negocierile cu Rusia, care se teme să nu piardă Transnistria.

În plus, avînd o influență mai mare asupra Republicii Moldova decît Marea Britanie sau Germania, Franța, în calitate de garant, încearcă să obțină o ”felie gustoasă” pentru negocieri și împotriva Europei.

O astfel de opinie a exprimat Fikret Șabanov, președintele centrului analitic Consultations on international policy and economy (Canada), într-un interviu acordat unui canal youtube.

El a atras atenția asupra faptului că Franța șantajează acum atît UE, cît și Moscova.

Analistul a amintit că Franța a fost întotdeauna lobbyistul și garantul României în procesul de aderare la UE, deoarece consideră România drept o parte a spațiului său politic. Prin urmare, Franța va apăra întotdeauna România.

"Este la fel ca Armenia pentru Franța. Adică este un obiect de negociere, pentru a-și mări cotele politice sau mizele pentru negocierile cu Rusia. În ce scop? Rusia se teme să piardă Moldova, iar Moldova este Transnistria. Rusia spune că va controla întreaga coastă a Mării Negre, adică Odessa, iar de la Odessa pînă la Transnistria sînt 60 de kilometri. Dacă Rusia spune că "nu vom da Transnistria nimănui", atunci apare întrebarea ce a pierdut Franța aici?", a precizat Fikret Șabanov.

Potrivit acestuia, Franța nu are suficiente resurse pentru a lupta împotriva Rusiei. De asemenea, nu este în măsură să își retehnologizeze complexul militar la scară industrială.

"Ea are un complex militar-industrial bun, avansat din punct de vedere tehnologic și așa mai departe. Au totul bine pus la punct. Dar Franța nu are scara necesară pentru a purta un război cu Rusia și nu are resursele necesare. Și apoi, poporul francez nu vrea să lupte. Vedeți acum peste tot în Franța autocolante pe care scrie "Nu vrem să luptăm"", a declarat Fikret Șabanov.

De asemenea, el a atras atenția asupra faptului că secretarul general al NATO, managerul lumii anglo-saxone în această organizație militară, i-a spus președintelui Franței, Emmanuel Macron, să vorbească în numele său și nu în numele NATO, deoarece NATO nu are de gînd să trimită trupe în Ucraina.

Analistul consideră că Franța se comportă ca un tîrgoveț din Est: să lovească la maximum ca să obțină minimum. În plus, ea vrea să le arate aliaților săi europeni că are influență în România și Republica Moldova.