Maia Sandu vrea să înfieze un copil: Sper să reușesc (VIDEO)

Lidera PAS ia în calcul înfierea unui copil. „Sper într-o zi, să reușesc să mă clarific”, a declarat Maia Sandu în cadrul unui interviu realizat de vloggerul Dorin Galben, menționînd că a investigat procedura de înfiere, însă a depistat anumite procese viciate.

„M-am gîndit, și am și încercat să investighez procedurile. Nu am renunțat la acest lucru. Din păcate, din ce am înțeles există niște procese viciate și există și corupție în tot acest proces. Sper, într-o zi, să reușesc să mă clarific”, a spus ea.Întrebată dacă regretă că s-a dedicat mai mult carierei profesionale decît vieții personale, politiciana spune că nu are regrete legate de acest aspect.„Nu știu dacă există regrete. Atît timp cît reușești să petreci ceva timp cu oamenii dragi, pentru că, mă rog, familia e mai mare. Eu am o familie extinsă mare. Tatăl meu a venit dintr-o familie de șapte copii, mama dintr-o familie cu șase copii, respectiv unchii și mătușile mele au cîte doi-trei copii. Eu am foarte mulți veri și ținem legătura des. sîntem o familie unită și pe o parte, și pe alta. Acum verii mei au nepoți, au copii, nu duc lipsa de comunicare cu copiii care te umplu de energie prin modul lor de a fi, pentru că sînt foarte isteți și pozitivi”, a spus Maia Sandu în cadrul interviului.Potrivit ei, comunicarea din cadrul familiei sale lărgite compensează lipsa de comunicare în alte sfere.„În momentul în care reușești să-ți faci timp pentru această comunicare, compensează destul de mult. Așa că e greu să le reușești pe toate, eu nu pot să spun că din păcate nu am avut ocazia să am copii și să văd cum poți să îmbini lucrurile. Nu cred că este tare ușor să te dedici carierei profesionale și carierei politice, să-ți dedici aproape tot timpul și să reușești și în familie. Undeva, oricum trebuie să renunți la ceva, sau trebuie să tai din timp pentru că nu există așa ceva să poți să fii suficient și acolo și dincolo. Dar sînt oameni care se descurcă”, a mai spus lidera PAS.