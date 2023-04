Filat se întreabă ce declarație se va adopta în PMAN, pe 21 mai

„Eu mă tem să nu se întîmple cum s-a întîmplat și cu altă declarație pe care a făcut-o Maia Sandu 2014 în Piața Marii Adunări Naționale cînd a declarat că aderă la Partidul Liberal Democrat din Moldova și după care a spus că nu s-a întîmplat acest lucru, or mă tem să nu fie o declarație făcută în PMAN și ulterior să nu fie recunoscută”.

Declarația îi aparține fostului premier, Vlad Filat, făcută în cadrul emisiunii Puterea a Patra.

Totodată, Filat susține că discuțiile pe care le-a avut șefa statului cu societatea civilă despre Adunarea „Moldova Europeană”, care va avea loc la 21 mai, au fost „începînd cu spărgătorul de date personale deja number one din toate globurile pămîntești și toți propagandișii Maiei Sandu și a PAS-ului”, notează unimedia.

„PLDM a organizat multe alte evenimente mari în PMAN. Eu nu știu ce să vă spun. Haideți să începem de la prima conferință de lansare a acestei idei, aduceți-vă aminte ce a spus Maia Sandu atunci, a spus că trebuie să ne consolidăm și să oferim un răspuns foarte clar și pe interior și pe exterior despre opțiunea europeană a cetățenilor RM. A avut o adresare așa vagă să spunem, nu chiar din inimă către partidele pro-europene, spunînd că este timpul să trecem peste supărări. Pot să o citez. Nici pe Lenin nu îl citam. Și că să ne axăm pe viitorul acestei țări, voi consulta larg societatea, etc. Pe marginea acestei declarații am spus că este o acțiune necesară și este adevărat, la o anumită perioadă de timp această acțiune este necesară, doar că am spus că această acțiune nu trebuie să fie a Maiei Sandu și a PAS-ului și în această acțiune nu trebuie să fie antrenate resursele administrative.