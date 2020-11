Dodon a explicat de ce majoritatea cetățenilor din Moldova îl vor vota pe 15 noiembrie

Președintele în exercițiu al Republicii Moldova, Igor Dodon, candidat independent la funcția de șef al statului, este convins că în turul doi al alegerilor din 15 noiembrie majoritatea cetățenilor din țara noastră îl vor vota, pentru că înțeleg că actualul Președinte este mai aproape de problemele lor și le poate rezolva mai bine.

El a afirmat acest lucru în cadrul emisiunii „Piatnița s Anatoliem Golea” de pe postul „RTR Moldova”, relatează Noi.md.

Șeful statului a spus că toți cetățenii Moldovei, indiferent unde se află, în Regiunea transnistreană sau în Italia, sînt cetățeni ai țării noastre, iar autoritățile trebuie să le asigure dreptul la vot.

Igor Dodon a amintit că a cîștigat alegerile în primul tur în interiorul țării, iar acest lucru se explică prin faptul că majoritatea cetățenilor au considerat că actualul Președinte este mai aproape de problemele lor și le poate rezolva mai bine, deoarece locuiește împreună cu ei.

„Îmi duc copiii la aceeași școală și grădiniță în fiecare zi. Merg pe aceleași drumuri, ne confruntăm cu aceleași probleme. Prin urmare, majoritatea moldovenilor m-au susținut în primul tur și cred că mă vor susține și pe 15 noiembrie”, a remarcat actualul Președinte.

Comentînd votul în străinătate, el a specificat că acolo cetățenii au votat mai mult geopolitic pentru un candidat care este pentru integrarea europeană.

„Deși am spus că vom continua Acordul cu Europa. Nu am spus niciodată că vom pune o cortină de fier asupra Prutului sau vom abandona Acordul de Asociere cu Uniunea Europeană. Am spus întotdeauna că avem o politică externă echilibrată. Aceasta este poziția noastră. Diaspora este formată din cetățenii noștri. În străinătate s-a votat diferit. Să decidă cetățenii dacă vom avea un președinte din partea Moldovei sau un președinte din partea diasporei. Trebuie să oferim dreptul la vot tuturor atît în Est, cît și în Occident, și să le respectăm alegerea”, a spus Igor Dodon.