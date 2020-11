Declarație: Nu trebuie să ne așteptăm o înrăutățire bruscă a relațiilor cu Rusia după victoria Sandu

Nu trebuie să ne așteptăm o înrăutățire bruscă a relațiilor cu Rusia după victoria Maiei Sandu la alegerile prezidențiale din Moldova. Acest lucru a fost declarat luni de ambasadorul Moldovei la Moscova Andrei Neguța în cadrul unei emisiuni de pe postul „Rusia-24”, relatează tass.ru.

Solicitat să răspundă la întrebarea dacă ar trebui să ne așteptăm la înrăutățirea relațiilor moldo-ruse, diplomatul a remarcat: „Desigur, este greu de spus. Dar dacă luăm ca bază analitica, atunci am spus în mod constant că Președintele Moldovei nu are împuterniciri depline, nu are împuterniciri mari. Moldova este o republică parlamentară. În plus, actualul guvern va continua să funcționeze cel puțin o anumită perioadă. Și din acest punct de vedere, nu cred că acum vor exista un fel de relații tăioase, de principiu între Moldova și Rusia”.