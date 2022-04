Sfîșiați de dor! Ucrainenii ajunși în R. Moldova vor să revină în patrie

De la începutul războiului, milioane de ucraineni continuă să-și părăsească țara pentru a-și salva viețile. Odessa, Kiev, Nicolaev, Herson, Mariupol – sînt principalele regiuni de unde refugiații sosesc în Republica Moldova.

Pe durata războiului, peste 400.000 de refugiați au intrat în Moldova, dintre care circa 100.000 au decis să rămînă aici, în speranța că războiul se va sfîrși în curînd și ei se vor putea întoarce acasă. Deși numărul refugiaților este mare, centrele de plasament temporar sînt aproape libere, majoritatea alegînd să se cazeze fie în familiile moldovenilor, fie să stea cu chirie.

Multora le e dor de casă deja, chiar dacă au parte de condiții bune de trai și în țara noastră.

„Am decis să fugim de război pentru că siguranța copiilor noștri este mai presus de orice. Am luat cu noi doar strictul necesar, lucruri de igienă și puține haine, pentru că mașina noastră nu este mare. Noi sîntem din Pșoneanove, regiunea Odessa – un sat mic și liniștit. Cel mai mult îmi este dor de casă... Împreună cu soțul am construit-o ani de zile, iar acum sîntem departe de ea. Vrem ca războiul să se sfîrșească și să ne întoarcem acasă. Deocamdată ne gîndim să ne găsim de lucru și să ne acomodăm aici. Războiul este o povară foarte grea pe suflet, o durere pe care îmi este greu să o redau”, povestește Oxana, o refugiată din Ucraina, care s-a adăpostit acum în satul Mitoc din raionul Orhei.

Ina Negruță, o antreprenoare din Orhei, și-a transformat fabrica de procesare a mierii în depozit de ajutoare pentru refugiați. O face voluntar și din suflet, pentru că înțelege cît de mare este durerea oamenilor și cît de mult au nevoie de ajutor, transmite Noi.md cu referire la dw.com.

Odată pe săptămînă, Ina pregătește pachete din donațiile pe care le primește și le distribuie familiilor de ucraineni refugiate în Orhei. De asemenea, ea merge cu mașina și duce donațiile în alte localități, care îi solicită ajutorul.

„În această lună am ajutat sute de refugiați. O parte din ei au decis să rămînă aici și ei au nevoie de ajutor în continuare. Eu colectez donații de la cetățeni sau diferite organizații, pe care le distribui celor care au nevoie. Am început de la mine, cînd am donat o sumă de bani din bugetul familiei, iar ulterior am apelat la prieteni și foști colegi de școală”, a povestit Ina Negruță.

La 10 kilometri de Orhei, într-o tabără baptistă din satul Vatici, locuiesc 75 de refugiați ucraineni. Printre ei, se numără și Ana, o tînără de 23 de ani venită din Mariupol. A reușit să fugă din oraș înainte ca acesta să fie asediat de trupele ruse și după mai multe zile de deplasare prin Ucraina a decis să vină în Republica Moldova. Ana se implică în activitățile de voluntariat și zice că în curînd va merge în Odessa, la prietenul ei. Ea vrea să ajute bătrînii nevoiași din oraș, care nu pot ieși din casă pentru a face cumpărături.

Chiar dacă actualmente fluxul de refugiați este în scădere, Republica Moldova are nevoie de asistență străină pentru a-i ajuta în continuare pe ucraineni. Astfel, în cadrul unei conferințe internaționale organizate la Berlin, care a avut loc pe 5 aprilie, partenerii internaționali au convenit asupra unui pachet financiar semnificativ pentru Republica Moldova, în valoare de peste 695 de milioane de euro. Ajutorul este destinat atenuării consecințelor războiului din Ucraina.