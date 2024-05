India: Şase bebeluşi au murit într-un incendiu la un spital

Şase bebeluşi au murit într-un incendiu care a devastat un spital de copii din New Delhi, a anunţat duminică poliţia din capitala Indiei.

Doisprezece nou-născuţi au fost scoşi din spital în timpul incendiului, dar şase dintre ei erau deja morţi cînd au fost luaţi în grijă de medici, a declarat ofiţerul de poliţie locală Surendra Choudhary, transmite Noi.md cu referire la Agerpres.ro.



Un al şaptelea copil dintre cei doisprezece nou-născuţi scoşi din spital a murit înainte de incendiu, a spus el.



Prim-ministrul indian Narendra Modi a descris incendiul şi moartea nou-născuţilor ca fiind "sfîşietoare", într-un mesaj publicat pe reţelele sociale.



"sînt iniţiate proceduri judiciare împotriva proprietarului spitalului", a spus Choudhary. El nu a detaliat cum au murit copiii.



Incendiul, care a mobilizat paisprezece maşini de pompieri, a izbucnit sîmbătă seara la spitalul New Born Baby Care din New Delhi.



"Focul s-a răspîndit prea repede din cauza exploziei unei butelii de oxigen", a declarat directorul departamentului de pompieri al oraşului, Atul Garg, agenţiei de ştiri Press Trust of India (PTI).



Referindu-se, de asemenea, la o situaţie "sfîşietoare", ministrul şef din Delhi, Arvind Kejriwal, a avertizat că "persoana responsabilă pentru această neglijenţă va suferi consecinţele".



"sîntem cu toţii solidari cu cei care şi-au pierdut copiii nevinovaţi în acest accident", a adăugat el pe reţelele de socializare.



Incendiul a avut loc în timp ce nordul Indiei se confruntă cu un val de căldură, temperaturile din New Delhi atingînd 46,8 grade sîmbătă, conform Agenţiei Meteorologice Indiene.