"Fața zîmbăreață" îi aduce milioane de dolari creatorului său

Binecunoscutul emoji sau "fața zîmbăreață", creat de francezul Franklin Loufrani acum 45 de ani, a dat naștere unui afaceri de milioane de dolari pentru inventatorul său și a devenit subiectul unei producții hollywoodiene, lansată vineri în cinematografele britanice, informează luni Reuters.

Filmul, avîndu-i pe afiș pe Patrick Stewart și Maya Rudolph, spune povestea unei lumi imaginare din interiorul telefoanelor mobile în care emoji-urile se revoltă pentru că nu mai doresc să fie reprezentarea unei singure emoții.

Nicolas, fiul inventatorului celebrului emoticon ''zîmbitor", a extins rețeaua de fețe expresive, inițial destinate pentru a însoți știrile pozitive dintr-un ziar din Franța, la o paletă întreagă de expresii faciale folosite pe dispozitivele mobile din întreaga lume.

"Mi-am dat seama că fețele zîmbitoare pot deveni un limbaj în sine sau un mod de comunicare", a declarat Nicolas pentru Reuters. "Un limbaj din pictograme, recunoscut de oricine, oriunde în lume, fără să fie nevoie de învățarea lui în prealabil și care poate fi folosit în comunicarea digitală", a adăugat acesta.

Loufrani conduce Smileyworld Ltd, o companie care vinde jucării de pluș, brelocuri, căni, poșete și multe alte produse cu fețe zîmbitoare și care are o cifră de afaceri de 265 de milioane de dolari, cu peste 23 de milioane de produse în regim de franciză vîndute în cursul unui an.