Ce asistență va oferi Spania Ucrainei în acest an

Ucraina și Spania au semnat un acord bilateral de securitate, care prevede acordarea unui ajutor militar de 1 miliard de euro Ucrainei în acest an și de 5 miliarde de euro în următorii trei ani.

Acest lucru a fost anunțat de președintele Ucrainei, Vladimir Zelenski, în timpul unei conferințe de presă comune cu premierul Spaniei, Pedro Sanchez, relatează UNN.

„Astăzi am semnat cu domnul prim-ministru un acord bilateral privind securitatea între statele noastre. Un document strategic cu adevărat important. Pentru acest an am stabilit 1 miliard de euro de ajutor militar, iar pentru perioada pînă în 2027 - 5 miliarde de euro pentru Ucraina din partea Spaniei prin intermediul Fondului european pentru pace", a declarat Vladimir Zelenski.

După cum s-a relatat anterior, președintele ucrainean Vladimir Zelenski a sosit astăzi în Spania.