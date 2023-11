România e pregătită să furnizeze gaze din Azerbaidjan în R. Moldova

România este pregătită să furnizeze gaze din Azerbaidjan către Republica Moldova sau alte țări din regiune în sezonul rece.

Potrivit Azernews, acest lucru a fost afirmat de către ministrul român al Energiei, Sebastian Burduja, în comentariul său adresat agenției Agerpres. Oficialul a punctat, totodată, că, în prezent, lacurile de acumulare din România sînt la un nivel de umplere de 74,7%.

„Dacă avem solicitări speciale din Republica Moldova sau din alte state din regiune, sîntem pregătiți să activăm opțiunea cu Azerbaidjan asigurată de România în primăvara anului trecut, prin care avem acces la 1 miliard de metri cubi de gaz”, a spus el. Dacă nici măcar acest volum nu este suficient, avem posibilitatea de a importa gaze naturale lichefiate pe ruta Grecia-Bulgaria-România sau Turkia-Bulgaria-România”.

„Noi am adoptat în Guvern actele normative necesare pentru această pregătire şi chiar pe 1 noiembrie a avut loc şi prima şedinţă a Comandamentului energetic de iarnă la sediul Dispeceratului Energetic Naţional, unde am trecut în revistă toate la aspectele necesare pentru pregătirea iernii. Avem un stoc de gaze de aproape 103%, deci s-a făcut supra-plinul şi cu acest stoc de gaze, plus ceea ce reușim să producem şi în timpul sezonului rece. Într-o iarnă normală vom trece peste acest sezon doar cu gaz românesc din ceea ce avem înmagazinat şi ceea ce se produce. Ce înseamnă iarnă normală? Ne spun meteorologii, că înseamnă unul, maxim două episoade de ger, viscol într-o lună, un episod putînd dura între 3-4 pînă la 7 zile. Deci, în condiţii normale vom depăși acest sezon rece doar cu gazul pe care îl avem deja şi pe care urmează să-l producem în lunile următoare, dacă va fi o iarnă deosebit de grea. Dacă vom avea solicitări speciale din partea Republicii Moldova sau a altor state din regiune sîntem pregătiți să activăm o opţiune cu Azerbaidjan, securizată de România din primăvara trecută, prin care avem acces la un miliard de metri cubi. Dacă nici acea cantitate nu va fi suficientă, avem opțiunea importului de gaz natural lichefiat pe ruta Grecia - Bulgaria - România sau Turcia - Bulgaria - România", a afirmat Sebastian Burduja.

Pînă în 2021, Moldova cumpăra gaz doar de la Gazprom din Rusia. Acum gazele sînt asigurate de compania de stat Energocom, care le cumpără de pe piață. Energocom utilizează platforma de schimb de mărfuri din România și contracte directe cu companii din Polonia, România și Bulgaria.

Guvernul Republicii Moldova a însărcinat Energocom să achiziționeze și să stocheze cel puțin 450 de milioane de metri cubi de gaz în România și Ucraina pentru sezonul de încălzire. Din 7 octombrie, Energocom a achiziționat un total de peste 500 de milioane de metri cubi de gaze și continuă să achiziționeze mai multe pentru a acoperi integral consumul Republicii Moldova în sezonul rece.

În continuarea raportului, Moldova consumă aproximativ 1,3 miliarde de metri cubi de gaz pe an.