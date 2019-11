În gospodăriile piscicole din Moldova are loc plasarea puietului în crescătorii (VIDEO)

În gospodăriile piscicole din Moldova are loc plasarea de toamnă a puietului în crescătorii. În special, la una dintre cele mai mari ferme piscicole din țară din satul Gura-Bîcului, raionul Anenii Noi, în lac a fost plasat puiet de crap argintiu, crap și cosași, transmite Noi.md.

În lac peștele va crește aproximativ trei ani și abia după aceea va fi scos la vînzare. Ferma de pește este situată pe o suprafață de 370 de hectare, pe 300 dintre care este plasat un lac mare pentru creșterea peștilor. De asemenea, aici există șase iazuri de creștere a puieților și șase iazuri de iernat. Aceasta este una dintre cele mai mari pepiniere de creștere a peștilor din Moldova.„Plasarea puietului în crescătorii are loc de două ori pe an: primăvara și toamna, acest proces fiind foarte greu”, a spus Oleg Andronic, directorul fermei piscicole. La început, puieții sunt prinși cu plasa din rezervorul de creștere, iar apoi sînt transportați cu un camion cisternă în lacul de bază.Potrivit lui Oleg Andronik, la fermă este cultivat crapi argintii, crapi și cosași, care de-a lungul anilor cresc pînă la 20-30 kg, 15 kg, în funcție de specie. Pentru a fi vîndut, peștele trebuie să crească cel puțin 2-3 ani.Gospodăria piscicolă din satul Gura-Bîcului activează din 1964. Aici lucrează 20 de oameni. La fermă este de lucru pe tot parcursul anului. Cel mai mare volum de lucru este toamna. În mare parte lucrătorii se ocupă cu pescuitul și hrănirea zilnică.Acum, la întreprinderea de creștere a peștelui au fost eliberate în lac 700 de kilograme de puiet. Pe parcursul unui an, această fermă vinde peste 10 tone de pește. De obicei el este vîndut pe piețele din orașe și în satele din apropiere. Cererea pentru produse proaspete în orașe este mai mare, de aceea și prețurile sînt mai mari acolo, spun fermierii. Anul acesta, costul peștelui se va păstra la nivelul de anul trecut, acesta variind între 25 și 50 de lei pentru un kilogram.