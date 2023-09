Bolea: Lanțurile valorice din Republica Moldova trebuie să fie dezvoltate

Republica Moldova produce mult mai mult grîu și porumb decît consumă pe intern, iar lanțul valoric se limitează doar la exportul acestuia, dar nu și la producerea altor produse care derivă din ceea ce exportăm.

Declarațiile au fost făcute de Vladimir Bolea, ministrul Agriculturii în cadrul emisiunii Puterea a patra, notează Noi.md.

”În Republica Moldova în agricultură există probleme, există problema lipsei lanțurilor valorice.

Ce înseamnă lipsa lanțurilor valorice? Ai produs grîul, îl dai la export, este un lanț valoric foarte scurt, asta nu îți poate aduce foarte mult venit, nu se pune foarte mare adaos comercial. În unii ani ai avut un adaos comercial și ai fost profitabil. Lanțul valoric poate fi producerea de făină, pîine, biscuiți, vînzare iată aici avem lanț valoric cu adaos comercial foarte mare sau vînzare spre procesator, că este crescător de animale de orce gen și după care vîndut ou, carne, lapte, brînză, smîntînă uite aceste lanțuri valorice sînt extrem de importante. Noi astăzi ce facem? Luăm grîul, porumbul, noi producem cantități N ori mai multe decît consumăm pe interne, de N ori și îl ducem sub formă de materie primă pe bănuți, o materie primă foarte ieftină o ducem în țările vecine și ei produc ouă carne și ne-o aduc nouă înapoi în Republica Moldova. Da, asta se întîmplă! Noi sîntem țară importatoare de carne, am importat anul trecut 7,5 mii tone de carne și deficit la noi de carne de pasăre, de porc, de vită nemaivorbind și noi că tot grîul și porumbul din RM are sens să îl crești dacă tu îl consumi intern și îl procesezi și îl treci print-un lanț valoric mai lung. Noi astăzi sîntem țară importatoare de lapte, noi consumăm 568 mii de tone de lapte și noi producem la etapa actuală în prima jumătate de an avem în jur de 26 mii de lapte în fermă produs. Vă dați seama ce mîncăm noi, sau este de import, sau este de unde vrei adus”, a declarat Bolea.