Postica: Primăria Chișinău a început o campanie de linșaj public la adresa CEC

Comisia Electorală Centrală a acționat în conformitate cu prevederile legale atunci cînd a interzis Primăriei Chișinău să distribuie materiale informative despre realizările municipalității.

O spune vicepreședintele CEC, Pavel Postica, potrivit căruia administrațiile publice locale nu au dreptul să cheltuie bani publici pentru a-și promova realizările manageriale. Potrivit reprezentantului principalei instituții electorale a țării, Primăria Chișinău a început o campanie de linșaj public la adresa CEC, deși instituția este una independentă și tratează toți potențialii concurenți electorali în mod egal, notează IPN.



Comisia Electorală Centrală a interzis difuzarea și distribuirea materialului publicitar„1000+ Proiecte Importante pentru Chișinău” și a obligat Primăria Chișinău să elimine toate materiale informative de acest fel din spațiul public. În replică, primarul general al Chișinăului acuză CEC de partizanat politic și spune că municipalitatea nu face altceva decît să le raporteze cetățenilor cum sînt cheltuiți banii publici.



„Primăria Chișinău a început o campanie de linșaj public a Comisiei Electorale Centrale nemotivat și fără niciun suport legal. Legea cu privire la publicitate foarte clar explică ce este un mesaj de interes public. Este aceeași publicitate, doar că plătită de o entitate din sectorul public. Primăria Chișinău, în calitate de administrație publică locală, este obligată să utilizeze fondurile publice în conformitate cu legislația. Iar legislația interzice utilizarea banilor publici pentru desfășurarea campaniilor de publicitate prin care își scoți în evidență și te lauzi cu realizările manageriale, asta este incorect”, a spus Pavel Postica în cadrul emisiunii „Rezoomat” de la RliveTV.



Vicepreședintele CEC spune că, potrivit legii, nicio instituție a statului nu are dreptul să-și promoveze realizările din bani publici. Potrivit lui Pavel Postica, administrațiile publice locale își pot promova proiectele pe pagina oficială a primăriilor, fără a cheltui bani pentru editarea pliantelor și broșurilor.



„Primăria Chișinău a cheltuit aproape un milion de lei, bani publici, pentru această campanie de publicitate, lăudîndu-se în spațiul public cu realizările manageriale, lucru interzis de lege. Nu poți utiliza banul public pentru a promova realizările manageriale pe care le-ai avut pe parcursul mandatului. Noi am aplicat același tratament în raport cu toți care au făcut acest lucru. Dacă a încălcat legea Primăria Chișinău, noi am sancționat și am interzis distribuirea acestei publicități. La fel s-a întîmplat în cazul Primăriei Bălți și Guvernului Republicii Moldova, căruia i-am interzis să distribuie pe facebook publicitate managerială. Noi am avut exact aceeași abordare față de toate entitățile din sectorul public. Nu ai nicio problemă și nicio restricție să plasezi informații de interes public pe pagina primăriei”, a mai spus vicepreședintele Comisiei Electorale Centrale.



Potrivit unei decizii a Comisiei Electorale Centrale, în perioada electorală pot fi difuzate doar mesajele de interes public aprobate de CEC. Astfel, de la data de 7 augustși pînă în ziua în care rezultatele alegerilor vor fi confirmate de către organele competente,furnizorii de servicii media, difuzorii și distribuitorii de publicitate vor fi în drept să difuzeze doarmesaje de interes public aprobate, în mod regulamentar, de către CEC.