Îngrijiri gratuite și sprijin pentru pacienți cu boli grave

Zeci de pacienți cu diverse afecțiuni, precum cancer sau boli cronice, au parte de cele mai bune servicii de îngrijire la un centru specializat din capitală. Aici, psihologii, medicii și asistenții medicali sînt la dispoziția pacienților pentru a le oferi sprijin, îngrijire și consultații gratuite în orice problemă. De asemenea, echipa mobilă din cadrul acestui centru merge și la domiciliile persoanelor țintuite la pat, ca să le ofere îngrijiri paliative, notează Noi.md cu referire la moldova1. Mihail Polișcenco are 70 de ani și este din capitală. În urmă cu patru ani, el a suferit un ictus cerebral și de atunci stă țintuit la pat, iar soția sa îl îngrijește. Bărbatul a spus că cel mai mult își dorește să se însănătoșească și să bucure familia. „Pur și simplu am simțit că nu mai pot merge, poate sînt consecințele ictusului cerebral, dar am supraviețuit, asta deja vorbește despre ceva, important să nu te dai bătut. Eu cred că degrabă o să mă duc în grădină, trebuie să lucrăm”, spune pacientul. Maria Melnic, în vîrstă de 70 de ani, a suferit de cancer la intestinul gros. Ca prin minune, a fost salvată datorită intervenției chirurgicale, însă toată viața va trăi cu stomă. Maria spune că centrul a ajutat-o să treacă mai ușor prin această perioadă grea.

„Să vă spun sincer, noi nu tragem atenția la simptome, o să treacă, cum sîntem noi toți, lăsăm. M-au dus cu salvarea și eu strigam la medici, faceți ceva că eu mor”, a povestit femeia. Asistenții medicali spun că în timpul serviciului întîmpină diverse greutăți, însă zîmbetele pacienților le dă puteri și îi motivează. „Ca asistentă medicală, merg la domiciliu și monitorizez tensiunea arterială, pulsul, efectuez pansamente la necesitate, dacă pacientul are escare, monitorizez dacă pacientul își urmează tratamentul indicat de către medic. Emoțional este foarte dificil, văzînd suferința pacienților și a familiilor lor, dar ne-am învățat să gestionăm emoțiile”, a menționat Maria Rusu, asistentă medicală. Iar psihologii consideră că, pentru pacient, una dintre cele mai mari bariere este acceptarea bolii. Terapiile, spun specialiștii, aduc rezultate destul de bune și pacienții devin mai motivați. „Foarte des folosesc acest instrument, roata emoțiilor, deseori noi nu înțelegem ce se întîmplă cu noi și conflictul intern generează și mai multă anxietate, care afectează corpul. Și atunci ne învățăm să identificăm emoțiile. Cel mai mult are loc și un efect, zic eu, vizibil, e descărcarea emoțională, cînd vin și își permit să plîngă, să descarce tot ce se adună”, afirmă psihologa Cătălina Rotaru. „Acest centru e cu serviciile gratuite și atunci putem să ajutăm pacientul cu o proteză mamară, și cu pungile de stomă, și îi instruim pe pacienți. Majoritatea pacienților vin aici să socializeze, noi avem psiholog, discută și cu psihologul, avem jocuri, facem terapia prin artă, facem diferite activități, chiar și fizice”, a declarat Dorina Caraman, coordonatoarea centrului. Potrivit datelor statistice, în Republica Moldova, anual, sînt depistate peste o mie de cazuri noi de cancer colorectal, iar peste zece mii de persoane suferă un accident vascular cerebral.