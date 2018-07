Şor vs. Sandu: războiul materialelor compromițătoare

Victor Surugiu

În mediul politic moldovenesc se poartă, în mod regulat, războaie cu materiale compromițătoare, care reprezintă confruntări dintre structuri sau persoane influente cu folosirea mass-mediei și infiltrării în spațiul informațional a materialelor cu caracter fals şi îndoielnic.

Izbucnirea ordinară a războiului materialelor compromițătoare a devenit un obicei, fiind asociată cu evenimentele care au avut loc de curînd sau care urmează să aibă loc. Spre exemplu, cu alegerile locale recente sau cu alegerile parlamentare, care urmează să aibă loc. Anume de aceste evenimente este legată activizarea bătăliilor de pe rețelele sociale dintre controversatul om de afaceri și, în același timp, primar de Orhei, Ilan Şor, cu liderul Partidului de Acțiune și Solidaritate (PAS), Maia Sandu.

Ce-i drept, în cazul lui Şor, natura constantă a procesului de "plasare a informaţiilor compromiţătoare" și a "scurgerilor din sistem" dovedesc faptul că nu e vorba de pași tactici, ci de o linie strategică. Unii analiști presupun că scandalurile actuale sînt, de fapt, „trupe de desant trimise în recunoaștere” înainte de a face publică o altă parte a informațiilor scandaloase. Majoritatea observatorilor însă sînt de acord că confruntarea dintre Sandu și Şor este, mai degrabă, zăngănit de arme decît un adevărat război.

Retorica depreciativă al lui Şor

În baza mărturiilor depuse de Ilan Şor, amintim că au fost condamnați la pedepse cu închisoarea fostul prim-ministru Vlad Filat și omul de afaceri Veaceslav Platon. Însuși Şor este figurantul-cheie într-o serie de cauze penale legate de fraude bancare, scheme frauduloase, spălare de bani în proporții deosebit de mari. Conform unuia dintre acestea, el a fost condamnat de către Judecătoria Chișinău la 7,5 ani de închisoare, fiind însă eliberat din arest pînă la verdictul final.

De această dată „perspectiva” de a se pomeni în spatele gratiilor o vizează pe Maia Sandu, fost ministru al Educației în Guvernul Filat. Şor a amenințat-o nu numai cu urmărirea penală și cu dezbateri judiciare, ci cu lustrație publică, pentru că ar avea o reputaţie politică pătată, ar fi coruptă și pentru că a distrus sistemul educațional din țară. În plus, el așteaptă scuze pentru o serie de atacuri personale și pentru că liderul PAS l-ar fi insultat, în opinia lui, în declarațiile sale. Maia Sandu, la rîndul său, nu lasă atacurile acestuia fără răspuns, deși este mai rezervată în emoții.

Polemica prin corespondență dintre Sandu și Şor a început cu încercările PAS de a contesta rezultatele votării în comuna Jora de Mijloc din raionul Orhei, unde alegerile au fost cîștigate de vicepreședinta Partidului Şor Marina Tauber, încă din primul tur de scrutin. Sandu a declarat public că voturile electoratului au fost cumpărate, indicînd numeroase încălcări în timpul procesului de votare, majoritatea dintre care au fost menţionate și de către observatori la alegerile locale.

În replicile sale pe rețelele de socializare, Ilan Şor i se adresează oponentei sale politice într-o manieră evident disprețuitoare, tutuind-o pe Maia Sandu, folosind elemente de sarcasm și retorică peiorativă. Pe pagina sa de pe o rețea de socializare, el scrie că Maia Sandu "strigă ca o persoană isterică cu orice ocazie", fiind o figură slabă "cu capacităţi medii", "o dezamăgire totală" și că nu se poate lăuda cu nicio realizare. Acțiunile acesteia Şor le califică ca pe o "manifestare a unui complex de inferioritate", de care, în opinia sa, dă dovadă liderul PAS.

Şor își exprimă nemulțumirea față de faptul că el a finanțat înainte activitatea politică a lui Sandu, iar astăzi ea vine cu acuzații împotriva lui. „Ai trăit bine pe banii mei, care, precum ai strigat şi strigi astăzi, au fost furaţi”, scrie primarul de Orhei. „Timpul le va pune cu exactitate pe toate la locurile lor, iar pentru tine și pentru banda ta sînt locuri care nu sînt chiar atît de îndepărtate, nu mai departe decît cunoscutul sat Rusca”, continuă Şor. În acest sat moldovenesc, după cum se știe, se află închisoarea pentru femei.

Primarul de Orhei nu a ignorat nici viața personală a oponentei sale. „Scumpă, deloc ieftină, nerecunoscătoare, nerușinată Maia! Te ocupi de politică deoarece, așa cum crezi, aceasta înseamnă să nu faci nimic. Tu nu ai putut nici măcar să-ţi construiești o viață personală, tu nu ai de cine să ai grijă, dar nici să-ți faci griji pentru nimeni. Fără a face măcar pe un om fericit, cum poți face fericit poporul?”, a scris Şor fără a se sinchisi. Într-una din replicile sale, primarul de Orhei menționează că Sandu se ocupă "de promovarea intereselor minorităților sexuale" și că i s-a creat "impresia că ea face parte din această "societate".

Ping-pongul public

Ilan Şor a declarat, de asemenea, pe rețelele de socializare despre faptul că Maia Sandu a fost o coruptă în perioada în care făcea parte din echipa fostului premier Vlad Filat. În special, vorba a fost de primirea, în mod regulat, a unui "adaos la salariu" de la fostul șef de partid. „Ești un manager de nivel mediu din proiectul PLDM, finanțat de mine. Ar trebui să înțelegi: eu știu cît ţi-a plătit lunar în plic Filat, ca adaos la salariu, și tot eu am pus și banii în plic înainte de a-ţi fi transmiși”, scrie Şor.

Într-o postare de a sa, Şor a făcut aluzie la faptul că nici participarea Maiei Sandu la votarea deciziei secrete a Guvernului de a aloca 9,5 miliarde de lei din rezervele BNM ca garanție de stat Băncii de Economii, Băncii Sociale și Unibank nu a fost una dezinteresată. Potrivit lui, înainte de această votare Sandu s-a întîlnit cu Vlad Filat pentru a primi instrucțiuni concrete. Şor menţionează că a participat la această întîlnire.

Pe data de 28 iunie, primarul de Orhei i-a adresat prin intermediul rețelelor sociale un alt mesaj Maiei Sandu. El a comunicat că acţiunea în judecată a fost deja pregătită. Mai exact, au fost depuse 7 cereri la diferite instanţe, atît civile, cît și penale. Şor susține că Sandu i-ar fi persecutat sistematic oamenii, i-a intimidat și i-a insultat pe criterii etnice și din cauza convingerilor lor politice. Este vorba despre mesajele ei în mass-media și declarațiile de la diverse canale TV. În spatele cuvintelor liderului PAS, Şor a constatat "comportament discriminatoriu în sferele politice și sociale".

El susține că Maia Sandu s-a exprimat, în mod constant, într-o manieră ofensatoare și umilitoare în raport cu persoana sa. Cele mai ofensatoare pentru primarul de Orhei sînt următoarele afirmații: „Şor, care a furat 1 miliard de dolari” și „Şor nu mai are nimic să fure de acolo”. Pe această listă există, de asemenea, fraza precum că „lui Şor i s-a permis să falsifice rezultatele alegerilor cu ajutorul banilor furați de la cetățeni”.

În afară de judecată, Şor a amenințat-o pe Sandu cu lustrația publică pentru consecințele dezastruoase ale experimentelor ei asupra sistemului educațional din țară, a distrugerii efective a acestuia. Primarul de Orhei s-a referit la programul partidului său care conține un asemenea punct populist ca introducerea în Moldova a tribunalelor populare. „Oamenii, cu lacrimi în ochi, m-au rugat să te punem pe tine pe banca acuzaților în fața tribunalului popular, pentru distrugerea sistemului moldovenesc de învățămînt”, a scris politicianul, adresîndu-i-se lui Sandu.

Însă drept "prim candidat" pentru banca acuzaţilor Şor îl numeşte pe fostul prim-ministru Ion Sturza, care o susţine pe liderul PAS și care a pus la îndoială legitimitatea rezultatelor alegerilor din Jora de Mijloc. Pe pagina sa de pe rețelele de socializare, Sturza a menționat că locul primarului de Orhei e la închisoare.

La rîndul său, Maia Sandu a declarat că îl va chema pe Șor în instanța de judecată ca să răspundă pentru declarațiile false și defăimătoare. Ea a estimat daunele morale cauzate de primarul de Orhei la suma de 200 de mii de lei. „Hoțul miliardelor Ilan Șor minte fără ruşine că am luat bani în plic. N-am luat niciodată bani nici în plic, nici într-un alt mod de la Șor, Filat sau oricine altcineva”, a declarat Sandu. Prin intermediul rețelelor de socializare, ea l-a sfătui pe Șor “să-şi aștepte calm pedeapsa pe care o merită – închisoarea”.

Liderul PAS are propria explicație referitoare la atacurile primarului orașului Orhei. „De ce face acuzații false împotriva mea? Pentru că îi este frică. Și el trebuie să se teamă. În cazul furtului miliardului de dolari, nu există prescripție. Și nu există asemenea locuri pe Pămînt unde să se poată ascunde. Mai devreme sau mai tîrziu, el și alți vinovați de furtul secolului vor fi traşi la răspundere penală și închiși pentru tot restul vieții lor”, a scris Maia Sandu pe pagina sa.

Show teatralizat

Între timp, Șor face aluzii că demascările vor continua. În special, el promite că va povesti mai multe detalii despre modul în care Sandu a început să lucreze cu Vlad Filat. „Maia, îmi amintesc foarte bine cum Filat te-a luat la lucru, cum a început totul. Dar despre asta mai tîrziu”, a declarat primarul Orheiului.

Procuratura Anticorupţie s-a interesat deja de informația precum că Sandu ar fi coruptă și l-a chemat pe Șor să depună mărturie. Potrivit secretarului de presă al Departamentului, Anastasia Mihalceanu, primarul Orheiului trebuie să dea explicații cu privire la declarațiile sale de pe rețelele de socializare.

Potrivit unor experți intervievați de NOI.md, în cazul în care va începe într-adevăr o urmărire penală împotriva liderului PAS, atunci în Moldova va începe un adevărat război al dovezilor compromițătoare acumulate. „Deoarece nimănui nu-i convine să-și dezvăluie păcatele, care pot duce la demisia lor de la posturi guvernamentale importante, persecuția îndreptată spre Sandu, cel mai probabil, se va limita la atacurile din partea lui Șor și lansarea unor informații compromițătoare în spațiul public. Cu alte cuvinte, acesta va fi doar un show teatralizat”, a menţionat unul dintre interlocutorii noștri.

El ne-a reamintit că anterior instrumentul numit “Șor” a fost deja utilizat de “părțile interesate”, pentru a arunca dovezi compromițătoare despre Sandu în timpul alegerilor prezidențiale din toamna anului 2016. Atunci, s-a iscat scandalul privind o sumă mare de bani primită în contul PAS din partea Companiei „Dufremol”, al cărei proprietar este Ilan Șor. Pe internet a apărut chiar și fotografia documentului care confirma transferul a 280 de mii de lei. Șor, care se afla în acea perioadă sub arest la domiciliu, a recunoscut că a sponsorizat campania electorală a candidatului la președinție Maia Sandu. Potrivit lui, banii au fost solicitați de reprezentanții PAS.

Drept răspuns, Sandu a declarat că această acțiune este un “atac regizat” și că are intenția să apeleze la organele legislative cu cererea de a fi investigată situația. PAS a difuzat un comunicat de presă în care a confirmat transferul de bani pe contul său, a căror origine este “neclară”, de la o persoană despre care “presa a scris că are probleme cu onestitatea”. PAS a numit, de asemenea, “amuzant” faptul că “unii bloggeri au aflat despre această donație mai devreme” decît cei de la partid. În declarația de presă s-a mai spus că PAS refuză această donație, deoarece partidul nu are nevoie de “bani murdari”.

Analiștii menționează că acuzațiile răsunătoare, declarațiile scandaloase, materialele compromițătoare le pot juca o festă sinistră partidelor care tind să-și promoveze reprezentanții în Parlament și în administraţia locală. Pe acest fundal, tinerele organizații și asociații politice pot apărea într-o lumină mai puțin favorabilă în comparație cu veteranii politicii autohtone. Partidele și liderii politici în jurul cărora apar în mod constant scandaluri compromițătoare și acuzații de corupție pierd treptat încrederea electoratului.

Din acest punct de vedere, ambele părți implicate în războiul acuzațiilor pierd în rating. Și, în special, Șor însuşi, care încearcă să-și creeze, în ultimul timp, o imagine politică importantă în ochii alegătorilor, vorbind mult despre proiectele pe care le realizează. În replicile sale de pe rețelele de socializare, el accentuează atenția asupra faptului că așteaptă scuze nu numai faţă de el, ci și faţă de toţi cetăţenii Moldovei, față de „toți oamenii care vor să trăiască mai bine”.

Timpul va arăta care va fi rezultatul jocurilor politice ale lui Șor. La momentul dat, potrivit sondajelor sociologice, ratingul partidului său variază în jurul valorii de un procent. Experții menţionează că, în ajunul alegerilor parlamentare, Șor contează, în special, pe dividende politice, deoarece înțelege că, în instanțele de judecată și la organele de drept, șansele de satisfacție sînt minime pentru cea mai mare parte a nemulțumirilor pe care le-a exprimat. În același timp, majoritatea covîrșitoare a alegătorilor înţelege foarte bine de unde provin banii pe care primarul Orheiului, actorul principal implicat în cazul “jafului secolului”, îi cheltuiește pentru a-și îmbunătăți imaginea.