Șeful Transnistriei a comentat anularea sancțiunilor impuse UMM de către Ucraina

Vadim Krasnoselski, președintele autoproclamatei Republici Moldovenești Nistrene, este convins că excluderea Uzinei metalurgice moldovenești (UMM, Rîbnița) din lista de sancțiuni a Ucrainei va duce la îmbunătățirea industriei metalurgice din Transnistria.

El a declarat acest lucru, comentînd decizia autorităților ucrainene de a exclude UMM din lista de sancțiuni, transmite Noi.md.Sancțiunile împotriva UMM au fost impuse prin decret al președintelui Ucrainei din 21 iunie 2018, iar pe data de 20 martie a acestui an, uzina din Rîbnița a fost exclusă din această lista.Comentînd acest eveniment, Vadim Krasnoselski și-a exprimat încrederea că măsurile restrictive impuse întreprinderii transnistrene au fost iraționale și a constatat că rezolvarea acestei probleme va duce la redresarea sitației din industria metalurgică a Transnistriei."Decizia a fost luată. Noi am considerat și consideărm în continuare că uzina a intrat sub aceste sancțiuni întîmplător, dar aceasta este geopolitică. Doar anul trecut, din cauza sancțiunilor impuse întreprinderii metalurgice moldovenești, am pierdut 1,2% din PIB. Aceasta este o sumă foarte importantă. Imediat după impunerea sancțiunilor, eu, în calitate de președinte, împreună cu Ministerul Afacerilor Externe din Transnistria, am început să contactăm autoritățile competente pentru a clarifica faptul că nu sîntem subiectul acestor sancțiuni, așa cum s-a afirmat în decizia Consiliului Național de Securitate și Apărare al Ucrainei și Decretul Președintelui Ucrainei care a aprobat această decizie. Mă bucur că am fost auziți, ne-am clarificat într-un sfîrșit. Prin decretul președintelui Ucrainei, sancțiunile impuse UMM au fost ridicate. Acesta este un pas bun spre refacerea situației la uzină. Cred că, datorită acestei decizii, producția va fi mărită. Și cel mai important, vor apărea perspective bune pentru o cooperare ulterioară cu Ucraina", a declarat șeful autoproclamatei Republici Moldovenești Nistrene.