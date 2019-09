Primul sunet sub supravegherea strictă a gardienilor transnistreni (FOTO)

Încălcarea dreptului la educație pentru elevii școlilor cu predare în grafia latină din regiunea transnistreană rămîne valabilă și pentru acest an școlar. La fel ca și anterior, careul de început de an școlar a avut loc cu supravegherea miliției.

Totodată, înainte de începerea careului, directorii instituțiilor au fost vizitați de către reprezentanții miliției, care „i-au informat” despre faptul că nu au voie să arboreze drapelul sau să intoneze imnul de stat.La începutul fiecărui an școlar, dar și la încheierea acestora, administrațiile școlilor cu predare în limba latină din stînga Nistrului sînt avertizate să renunțe la simbolurile Statului RM în timpul festivităților de deschidere a anului școlar, să nu intoneze imnul de stat și să nu arboreze drapelul țării.Situația este diferită însă în liceul „ Ștefan Cel Mare ” din Grigoriopol , care își are acum sediul la Doroțcaia, după ce în 2002 a fost evacuat pentru că administraţia separatistă a obligat şcoala să predea cu alfabet chirilic. De atunci, elevii din mai multe sate, cum ar fi Butor şi Taşlîc, fac zilnic naveta la Dotoțcaia pentru a învăța în grafia latină.„La noi totul a fost bine. Numărul de copii a crescut. Avem cu cel puțin 20 de copii mai mult decît atunci cînd am finisat anul, așa că mergem mai departe”, ne-a comunicat directoarea liceului, Eleonora Cercavschi.Şcolile cu studiere în limba de stat din stînga Nistrului au fost, în ultimii 27 de ani, o monedă de schimb pentru pretinsele autorităţi de la Tiraspol în procesul de negocieri cu Chişinăul.În 2004 și 2006, părinți, profesori și elevi din localitățile Rîbnița, Tighina ( Bender ) și Grigoriopol din regiunea transnistreană a R. Moldova s-au plîns la CtEDO pe încălcări ale drepturilor acestora la educaţie, la viaţa privată, precum şi ale dreptului la nediscriminare. Ulterior, în 2012, CtEDO a recunoscut violarea Articolului 2 Protocol 1 – Dreptul le Educaţie în raport cu Federaţia Rusă. În acelaşi timp, Curtea a stabilit că R. Moldova nu se face vinovată de violarea dreptului la educaţie în cauzele date.