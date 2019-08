Lavrov a anunțat principiul optimal de rezolvare a conflictului de pe Nistru

Un principiu optimal pentru soluționarea conflictului transnistrean ar fi oferirea Transnistriei a unui statut special în cadrul Moldovei suverane și neutre.

Acest lucru a fost declarat de către ministrul afacerilor externe al Rusiei, Serghei Lavrov, răspunzînd la întrebări după ce a rostit un discurs în cadrul Forumului rus de educație pentru tineret ”Teritoriul esenței” din orașul Solnecinogorsk, relatează Noi.md.În cadrul Forumului reprezentantul Republicii Moldovenești Nistrene autoproclamate a adresat șefului MAE al FR o întrebare privind poziția Guvernului Rusiei vizavi de posibilitatea aderării RMN la FR, ținînd cont de rezultatele referendumurilor din Transnistria , în cadrul cărora majoritatea absolută a populației s-a pronunțat pentru aderarea la Rusia.Serghei Lavrov a specificat că FR nu a recunoscut Republica Moldovenească Nistreană (RMN) și Rusia este un participant la procesul care este menit să reglementeze conflictul de pe Nistru în baza principiilor corespunzătoare.„În primul rînd, este vorba despre statutul special al RMN coordonat cu Tiraspol , în componența Republicii Moldova, avînd înțelegerea că Moldova își menține suveranitatea, adică nu va fi înghițită de nimeni în calitate de stat și își va menține statutul neutru, adică nu va adera la blocuri militari-politice.Aceste principii au fost coordonate cu mulți ani în urmă, încă la începutul anilor 2000. În baza lor a fost pregătit spre semnare un document – așa-numitul „plan Kozak”, elaborat de actualul vice-premier Dmitri KOzak și parafat la Tiraspol și Chișinău . Dar în ultimul moment, chiar cu cîteva ore înainte de convocarea tuturor participanților ceremoniei pentru semnare, colegii noștri din Uniunea Europeană i-au interzis președintelui Moldovei de atunci, Vladimir Voronin , să semneze acest document dintr-un simplu motiv – fiindcă acesta ar fi succesul diplomatic al Federației Ruse. Iată care sunt criteriile de care se ghidează partenerii noștri occidentali în cele mai dese ori și în cazul mai multor crize din lumea contemporană”, a menționat șeful MAE al FR.„De aceea principiul despre care am vorbit – statutul special în cadrul Republicii Moldova suverane și neutre – este unul optimal. În baza lui funcționează așa-numitul mecanism „cinci plus doi”, unde „doi” reprezintă Tiraspolul și Chișinăul, iar „cinci” este Rusia și Ucraina în calitate de mediatori și garanți ai reglementării, OSCE în calitate de intermediar, SUA și Uniunea Europeană în calitate de observatori. Acest mecanism este folosit din timp în timp, apoi survine o pauză, apoi încep dezbaterile referitor la faptul dacă e bine să se treacă în cadrul acestui mecanism direct la discuții sau să se înceapă cu pași mici - restabilirea circulației, numerele de înmatriculare, reparația podului etc. Noi considerăm că este necesar să se miște în paralel. Desigur, pașii mici consolidează încrederea între malurile Nistrului. Dar obiectivul urmează să rămînă neschimbat. Cel puțin, aceasta este poziția Federației Ruse de care noi ne ghidăm în relația noastră atît cu prietenii de la Tiraspol, cît și cu Guvernul moldovenesc”, a specificat Serghei Lavrov.