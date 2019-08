Cîți oameni părăsesc Transnistria?

Aproximativ 3.600 de persoane au părăsit Transnistria pentru reședința permanentă anul trecut, iar aproximativ 2.800 au sosit pentru trai în regiune.

Astfel, anul trecut, pierderea migrațională a populației din Transnistria s-a ridicat la aproximativ 800 de persoane. Aceste date au fost citate de președintele RMN nerecunoscute, Vadim Krasnoselski, în cadrul întrunirii extinse de astăzi cu șefii administrațiilor publice orăşeneşti şi raionale, precum și conducătorii guvernului și Consiliului Suprem.Potrivit agenției Novosti Pridnestrovia, el a subliniat că declinul migrațional în Transnistria este net inferior celui din Moldova de pe malul drept al Nistrului şi Ucraina.„O diferență pozitivă între numărul de plecări și numărul de sosiri a fost înregistrată în raionul Dubăsari . Acesta se menţine deja timp de doi ani, totuşi, dacă acum un an, creșterea se datora populației urbane, atunci în acest an se observă același proces în mediul rural”, a declarat șeful administrației publice raionale Dubăsari, Ruslan Ceaban.Problemele principale abordate la întrunire au vizat creşterea nivelului de amenajare a așezărilor, pregătirea instituțiilor de învățămînt pentru noul an școlar și dezvoltarea industriei drumurilor.Potrivit șefului Transnistriei, datorită creării unor condiții confortabile în orașe și sate datorită dezvoltării infrastructurii, se dezvoltă o situație migraţională mai favorabilă.