Cărți poștale rare, din perioada sovietică, puse în vînzare de Poşta Transnistriei

În Transnistria, la un preț foarte mic, puteți cumpăra cărţi poştale sovietice de raritate.

Informaţia vine din partea jurnalistei Elena Leviţkaia-Pahomova, care a împărtăşit-o, entuziasmată, în reţelele de socializare. Potrivit acesteia, este propus un sortiment întreg de cărţi poştale, cea mai veche dintre ele datînd cu anul 1978, iar cea mai recentă – cu anul 1990. Cărţile sînt puse în vînzare de Poşta Centrală de la Tiraspol.

- Am făcut o „captură” la Tiraspol. Poşta Transnistriei vinde cărți poștale sovietice. O carte costă 10 copeici, echivalentul a 11 bani. Am auzit vorbindu-se că iarna a fost un sortiment mai variat. Dar chiar și acum fericirea mea nu are margini. Cea mai veche carte poștală a fost lansată în 1978, iar cea mai recentă – în 1990", a scris Elena Leviţkaia-Pakhomova pe pagina sa din Facebook. Tot aici ea a postat fotografii despre "captura" ei. Cea mai veche carte poștală – cea cu jucători de hochei – este în colțul din dreapta sus. Internauţii au fost plăcut surprinși de această descoperire: „Ce plăcere să vezi cărți poștale din copilăria noastră. Ele erau vîndute în fiecare chioșc, dar acum au devenit o raritate", „Am o cutie întreagă! Toate sărbătorile - 23 februarie, 8 martie, 1 mai, felicitări simple, Anul Nou!!! Foarte multe. Le-am colectat toată tinereţea. Cele mai vechi cărți poștale datează cu anii 50".