Vlah: În ultimii 3,5 ani bugetul autonomiei s-a dublat

În ultimii 3,5 ani a bugetul UTA Găgăuzia s-a dublat. Acest lucru a fost posibil datorită colaborării Autonomiei Găgăuzia cu partenerii externi și granturilor serioase din partea acestora.

Declarația aparține bașcanului Irina Vlah, care a fost făcută în cadrul emisiunii „Piatnița s Anatoliem Golea” de la postul de televiziune RTR Moldova.



Irina Vlah spune că veniturile proprii au crescut de două ori și acum autoritățile locale pot liniștit să lanseze programe sociale pe teritoriul autonomiei. „Totodată, am reușit să construim un dialog bun cu oamenii de afaceri din UTA Găgăuzia și aceștia investesc în crearea noilor întreprinderi, în deschiderea noilor locuri de muncă, ceea ce se simte în buget.



Potrivit bașcanului, actualmente bugetul Găgăuziei constituie 848 de milioane de lei. Din această sumă puțin peste 50% constituie transferul din bugetul de stat, iar pînă la sfîrșitul anului 2019 bugetul autonomiei ar putea atinge cota de un miliard de lei. „Ieri am adoptat proiectul bugetului prin care peste 100 de milioane de lei am orientat spre programele economice, iar circa 40 de milioane – pentru programe sociale”, a notat Irina Vlah.



De asemenea, bașcanul spune că în ultimii trei ani, în UTA Găgăuzia s-au construit patru grădinițe noi și un spital nou. În plus, cu finanțare turcă a fost deschisă o clinică modernă de diagnosticare medicală. „Acum oamenii vor putea să facă investigațiile necesare pe loc, în Găgăuzia, fără să mai fie nevoiți să vină la Chișinău pentru aceasta”, a adăugat Irina Vlah.





Despre următoarele alegeri pentru conducerea UTA Găgăuzia, Irina Vlah spune că va candida independent și nu neagă că este susținută de Partidul Socialiștilor. „În anul 2015, mi-am luat angajamentul să nu candideze niciodată din partea vreunui partid la alegerile bașcanului și că voi fi bașcan pentru toți locuitorii”, a declarat Irina Vlah.