Apă “vie” la robinetul unei locuitoare a Moldovei (VIDEO)

Apă cu viermi curge de la robinetul din casă, nu este o scenă dintr-un film de groază, ci realitatea unei locuitoare din orașul Comrat.

Potrivit spuselor cititoarei portalului de știri Gagauzinfo.MD, apa în casa ei, situată în sectorul Zaialpujie pe strada Ferapontievskaia, ajunge dintr-un sistem centralizat de alimentare cu apă, administrat de Compania „Su Canal”

. "Nu este prima dată cînd apa de la robinet curge cu viermi sau cu mormoloci în ea... Probabil, a trecut o lună și jumătate, de cînd am observat pentru prima dată aşa ceva într-un pahar cu apă. A doua oară am observat în duș. A treia oară i-a văzut şi soțul meu. Atunci am decis să îi filmăm pe video și să ne adresăm mass-media", a povestit femeia din Comrat.

Ea a adăugat că a telefonat la Întreprinderea Municipală “Su-Canal” pentru a raporta problema, dar la întreprindere nu a răspuns nimeni. Corespondentul portalului de știri Gagauzinfo.MD a cerut clarificarea situației șefului Companiei "Su-Canal" Vera Gagauz. Ea a menţionat că o astfel de problemă ar fi putut apărea, dar că acesta este un caz izolat. Rețelele de alimentare cu apă din Comrat sînt vechi, dar nu aceasta este problema. Undeva, dacă există vreo problemă, acest lucru se datorează faptului că țevile nu sînt dotate cu inele standard de etanşare și că există o rețea-fundac. Dacă a fost un accident undeva în vecinătate, a existat o scurgere, murdăria s-au adunat și asta e tot. Dar, în general, în oraş nu există o astfel de problemă", a spus Vera Gagauz.

Directorul Su-Canal a dat asigurări că situația va fi corectată prin clorarea apei în orașul Comrat, pe care „SU Canal” intenționează să o facă peste două săptămîni. Clorarea rețelelor de alimentare cu apă din capitala Găgăuziei va dura o săptămînă. În tot acest răstimp, locuitorii orașului vor rămâne fără apă.