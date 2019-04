Jaguar Moldova

propune atenției Dvs. un video din care veți descoperi specificul utilizării zilnice a unui electromobil, reieșind din exemplul celui mai nou Jaguar I-Pace

Viața cu un electromobil- Salut, sînt Jonny Smit, jurnalist auto, de câteva zile circul cu un Jaguar I-PACE, și ca orice șofer de electromobil vreau să profit maxim de el . Iată de ce am decis să mă întâlnesc cu Giles Lenthall de la Jaguar, în speranța că îmi va oferi niște sfaturi și recomandări.- Salut, Giles!-Salut, Jonny!-Cum îți merg treburile?-Mulțumesc, bine. Ție?-Binișor, chiar foarte bine !Am condus electromobilul cca 24 ore, pot spune că încă mă obișnuiesc cu noile senzații. ощущениям.-Ei, eu conduc un I-Pace de cca 9 luni, așa că dacă ai careva întrebări, sper să pot răspunde la ele. Probabil, primul lucru despre care vrei să vorbim, este încărcarea?- Da, ași dori să-l încarc, e foarte important pentru mine.-Exact!-Hai dar să o facem, imediat pregătesc cablul.Lumea mă întreabă:”Cum trăiești cu electromobilul?!», și eu răspund că e ceva asemănător cu faptul, că noi trăim cu telefoanele noastre, nu-i așa?-Întocmai! La ce vă gândiți atunci când vă culcați seara? Conectați smartphone-ul. Dimineața, la trezire, el este deja încărcat 100%, după care nu mai aveți probleme pe parcursul zilei.De aceea recomandăm clienților să-și instaleze acasă o stație de încărcare, aceasta fiind cea mai comodă metodă de încărcare.Atunci veți fi liniștit pentru parcursul ulterior al mașinii .-Dacă ai o casă , dar nu ai instalațiile necesare, poți utiliza o priză obișnuită, nu-i așa ?-Da, de aceea electromobilul este accesibil cu un cablu de bază, de casă, care vă permite să conectați un conector de 3 sau la priza de acasă. Dar nu le-am recomanda clienților să se lase în nădejdea lui, căci nu este un proces foarte plăcut și pentru a încărca deplin electromobilul va fi nevoie de mai multe zile. Electromobilul vă poate fi de folos chiar dacă nu aveți acces la așa ceva, că doar stați la oraș. În jur există numeroase stații publice de încărcare.-Ar fi nevoie de o plănuire mai strictă a călătoriilor, de un comportament mai special, dar cred că dacă stați la oraș parcursul zilnic al mașinii nu va atinge pragul critic.-Veți fi mirat de faptul, că toate aceste acțiuni vor deveni foarte curând ceva obișnuit, așa că tot ce trebuie să fac acum – să-mi planific ieșirile cu familia în zilele de odihnă, pentru ca să avem în drum hoteluri care dispun de stații de încărcare. Așa că pe noapte îmi pun mașina la încărcat doar acasă, ca să o pot folosi a doua zi gratis.- Putem, deci, spera că apartamentul va deveni o (una din) stație de încărcare. Să vorbim și despre pregătirea mașinii pentru călătorie.- Puteți pregăti salonul în prealabil, fără vre-o legătură cu procesul de încărcare a mașinii. Aveți aplicația mobilă, cu ajutorul căreia o puteți face. Una dintre principalele particularități ale unui I-PACE, în special în zilele reci, este faptul că puteți pregăti din timp acumulatorul. În clipa în care îl conectați șa sursa de curent electric, Vă puteți programa intențiile: «Voi ieși dimineața, cred că voi încălzi salonul, bateria și o voi încărca puțin » - astfel, dimineața ieșiți în cea mai optimă stare de spirit.Un lucru cu adevărat important – acest set de acțiuni prealabile este absolut necesar în caz că mergeți într-o călătorie. În viața de zi cu zi nu fac asta niciodată, căci acumulatorul are suficientă încărcătură.- Bun, să vorbim despre faptul că parcursul unui I-PACE , la standardul WLTP este de 470 km ( WLTP autoritatea oficială de testare) sau 292 mile cu o singură încărcare.- Corect.- În realitate, proprietarul poate conta pe aceste cifre, știu că ați valorificat demult electromobilele, parcursul real poate deveni o problemă continuă.- Așa dar, 470 km sau 292 mile – sunt cifrele oficiale, certificate, suntem siguri de corectitudinea lor! Dar în realitate, client fiind, ai dreptul să crezi că vei depăși distanța de 220–230 mile. Vezi bine, aceste date încă mai sunt cele obținute la testele de laborator , efectuate la temperaturi stabile de cca 25 grade С, cu utilizarea unor anumite cicluri de mișcare. Clar, dacă luăm o zo rece ca cea de azi , temperatura poate influența semnificativ parcursul electromobilului. De aceea el poate fi mai mic ca diapazonul WLTP. Dar să cugetăm așa – fiecare are propriul stil de conducere și o viteză obișnuită, scaunele tot au încălzire, includem climatizorul, în salon avem o ambianță plăcută, suntem două persoane – toți factorii unui consum sporit de energie contează. Totuși, electromobilul este foarte eficient, așa că I-PACE cca 90% din energia consumată o folosește nemijlocit pentru deplasarea mașinii, în timp ce motoarele tipice cu ardere internă, cum ar fi diesel ori benzina, au o eficiență de 30-40%. Familia mea stă la Munchen și eu săptămânal merg în Marea Britanie la serviciu.-Munchenul nu este Warwickshir !-Exact! De obicei zbor, dar îmi place mai mult să merg cu mașina, măcar de două ori pe an, în special pentru că îmi place să conduc I-PACE, care cere o planificare. Colega mea a mers vara în concediu cu I-PACE și a parcurs 2000 mile prin Europa, fără careva probleme cu încărcarea, nimic nu i-a încurcat să se bucure de concediu și să meargă acolo unde și-a dorit și când și-a dorit. A spus că a cheltuit doar 25 lire pentru distanța de 2000 mile.-Impresionant! Însă aceste posibilități devin accesibile cu condiția că înțelegeți toți factorii care influențează parcursul Dvs.- Am mai descoperit că clienții care au trecut pe electromobile foarte rar doresc să facă mișcarea inversă.Așa dar, avem acum regimul de frânare recuperată, îl folosești la minim. Ce simți?-De parcă iau piciorul de pe accelerator, și el merge din inerție ca o mașină obișnuită, dar pe panoul de comandă din fața mea văd că el începe să se încarce, el obține energie în urma acestei mișcări.-Și acum îl includ la maxim și dacă mergi în pantă spune-mi ce simți, care este diferența? Ai observat-o?-Da, chiar te captivează.- Asta chiar este de ajutor, din punct de vedere al recuperării volumului maxim de energie în acumulator în timp ce tu te miști doar, iar ceea ce îmi place în regimul de recuperare (recunosc, merg doar în regim de recuperare maximă) este stilul șofatului cu o singură pedală, ceea ce face șofatul relaxat și eficient.Deci, pot spera că ziua de azi nu a trecut fără rost?Știm că există mulți factori care pot influența distanța parcursă, dar cu mici schimbări de comportament, spre exemplu – încărcarea electromobilului ca și pe a unui smartphone, noaptea, poți evita așteptările lungi pe timp de zi. Și dacă preconizați o călătorie de durată, tot ce se cere – ceva mai multă planificare !Spre exemplu, să vă convingeți că hotelul rezervat dispune de o stație de încărcare, pentru ca pe timp de noapte să o folosiți. La pregătirea prealabilă, doar în cazul unei călătorii de durată, convinge-te că mașina este pregătită, nu trebuie să o faci zilnic - dar e bine în cazul călătorii,lor îndelungate, plus că aceste sfaturi îți permit să controlezi consumul de energie și să te convingi că poți optimiza parcursul și că te simți bine în timp ce utilizezi mașina zi de zi.Chiar ne bucurăm că I-PACE este o mașină sportivă care mai este și electrică, și ni invers!Asta înseamnă că are ADN-ul unui veritabil Jaguar, pentru a fi automobilul perfect, și noi ne dorim satisfacția clienților, pentru ca ei, încântați, să nu facă compromisuri și să nu-și schimbe stilul de viață!