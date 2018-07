S-au aventurat să descopere Moldova pe patru roți

Trei piloți de curse, originari din Ungheni, s-au alăturat echipe de offroad-iști din toată republica au înconjurat Moldova, cu mașinile lor de teren, în cinci zile.

Cei trei piloți ungheneni și un co-pilot fac parte din comunitatea ”Bizon offroad Ungheni”, care au reușțit să-și testeze mașinile pe cele mai îndepărtate și neaccesibile locuri din Republica Moldova.

Cursa, numită ”Înconjurul Moldovei 4X4”, a avut loc pe 5-9 iulie. Posesori de mașini 4×4, împătimiți ai offroad-ului, au parcurs 1500 de kilometri pe drumuri neasfaltate, cu praf, noroi, avînd parte de multă adrenalină. Au dormit în corturi, și-au improvizat băile, iar mîncarea și-au preparat-o în cîmp.

Din Ungheni au mers, două mașini de marcă Nissan Patrol, conduse de Oleg Antoci și Ion Curmei, și un Mitsubishi Pajero, condusă de Cristian Gîrbu. Co-pilot a fost Serghei Ponomari.

”A fost o experiență frumoasă. Noi am exploatat la maximum orice colțișor, pînă la extrem. Ceea ce am văzut a fost impresionant. Nu mi-am imaginat că Moldova are astfel de locuri. Mă bucur că am cunoscut oameni pasionați de mașini off-road, că am putut testat atît mașina, cît și abilitățile”, a declarat Cristian Gîrbu.

Și Oleg Antoci s-a arătat impresionat de aventură. El a spus că astfel de curse sînt binevenite pentru iubitorii acestui sport, iar pentru viitor își doresc astfel de aventuri și în afara țării.

”Pentru 2019 ne propunem să vizităm Carpații, iar prin 2020, dacă ajungem cu bine, vrem să cucerim și unele locuri din Balcani”, a specificat Oleg Antoci.

Inițiatorul și organizatorul cursei a fost Oleg Varzari din Chișinău, cunoscut promotor al acestui sport în Republica Moldova. ”A fost o mare încercare pentru toți. Cu așa echipă m-aș porni și mai departe. Băieți, sînteți tari!”, a scris el pe pagina sa de facebook.