Noul Renault Scenic E-Tech electric: prima mașină electrică de familie cu un design mai sustenabil

Evolutia lui Scenic pe parcursul a 27 de ani

Renault a scris povestea lui Scenic timp de 27 de ani. Acesta s-a născut în 1996 (cinci ani după ce conceptul cu același nume a fost dezvăluit în 1991) și a revoluționat piața devenind primul MPV compact din istoria auto europeană. Numele său provine de la "Safety Concept Embodied in a New Innovative Car" (Conceptul de Siguranță Încorporat într-o Mașină Nouă Inovatoare). Familie, obiceiurile lor de călătorie, dorința de a reduce impactul asupra mediului și aspirațiile legate de siguranță s-au schimbat de-a lungul anilor, iar Scenic a evoluat odată cu ele - uneori chiar înaintea lor. Astăzi, acesta este propulsat complet electric și redefinește mașinile din segmentul C pentru familii, invitându-le să călătorească menținându-și ADN-ul inovator și prietenos pentru familie. Scenic a fost întotdeauna conceput pentru a fi mașina principală a unei gospodării, pentru călătoriile lungi în weekend-uri și în vacanțe. Și acum este, având o autonomie de peste 620 km conform standardelor WLTP. Este prima mașină electrică cu un design mai sustenabil și are grijă de bunăstarea pasagerilor și a lumii din jurul său. Este mașina de familie a viitorului disponibilă azi.

Mașina de familie par-excellence

Este construit pe platforma CMF-EV dezvoltată de Alianța, iar designul său este îndrăzneț: amprenta sa este mică în raport cu categoria, dar spațiul său interior este record. Are o baterie compactă (cu o capacitate de până la 87 kWh), ceea ce eliberează și mai mult spațiu în interior pentru a profita la maximum de proporțiile ideale ale sale. Motorul dezvoltă până la 160 kW (echivalent cu 220 CP), astfel încât mașina este agilă, dinamică și potrivită pentru orice tip de conducere. În interior, este confortabil pentru toți pasagerii. Acoperișul său plat și ampatamentul de 2,78 metri îl fac spațios. Astfel, există suficient loc pentru pasageri (inclusiv un spațiu pentru genunchi de 278 mm în spate) și pentru bagaje (în portbagajul său de 545 de litri). Acoperișul transparent Solarbay și brațul de sprijin Ingenious completează gama completă de facilități care îmbunătățesc confortul.

Sistemul multimedia OpenR Link vine cu mai mult de 50 de aplicații, astfel încât să puteți planifica călătoria fără efort și să o bucurați alături de toți cei care călătoresc cu voi. Secvența sa sonoră caracteristică este într-o clasă deosebită - rezultatul unei colaborări extraordinare cu compozitorul Jean-Michel Jarre.

Și All-new Scenic E-Tech electric va fi prima mașină electrică din gama Renault care va include finisajul Esprit Alpine, aducând o notă sportivă. Acesta este produs la fabrica din Douai (ElectriCity), așa cum a fost de la început, și va ajunge pe piață la începutul anului 2024.

Prima mașină de familie cu un design mai sustenabil

Construirea unei companii auto de următoarea generație implică în special o nouă privire asupra mașinilor și a modului în care le folosim, pentru a face mobilitatea revoluționară, mai responsabilă și mai sigură disponibilă pentru cât mai multe persoane posibil. Înseamnă, de asemenea, reducerea amprentei ecologice a vehiculelor pe întregul lor ciclu de viață - în timpul proiectării și producției, pe șosea și la sfârșitul vieții lor, adică de la cradle to grave (de la producție la reciclare). Această a cincea generație Renault Scenic introduce o nouă viziune asupra mobilității. Consumul mai inteligent și producția mai responsabilă devin norma. Prin planul său strategic "Purpose and Renaulution", Grupul Renault devine o companie a următoarei generații, centrată pe tehnologie, orientată spre crearea de valoare economică, dar și valoare ambientală și socială, urmărind neutralitatea carbonului în Europa până în 2040 și la nivel mondial până în 2050. Ca pionier al decarbonizării, Renault a dezvăluit conceptul său Scenic Vision - prezentând obiectivul mărcii de a crea vehicule mai durabile și vizionare - la Summitul ChangeNOW din 2022. Și această viziune începe să se materializeze astăzi cu prima mașină de familie complet electrică și mai sustenabilă, All-new Scenic E-Tech electric.

Această mașină de familie complet electrică este mai inventivă, mai generoasă și mai potrivită pentru timpurile actuale ca niciodată. Ridică dezvoltarea sustenabilă și siguranța la noi culmi. All-new Scenic E-Tech electric este asamblat în Franța, la fabrica ElectriCity din Douai, și deschide un nou drum către mobilitatea mai verde, mai sigură și mai avangardistă. Motorul său este de asemenea produs în Franța, la Megafactory din Cléon. Până la 24% din materialele vehiculului sunt reciclate, iar 90% din masa sa - inclusiv bateria - este reciclabilă, conform Directivei 2005/64/CE, în facilități industriale. Astfel că călătoria spre o mobilitate nouă, mai sigură și mai responsabilă a început!

"In 1996, Scenic a fost un obiect nou care a reinventat regulile și a modernizat mașinile de familie. All-new Scenic E-Tech electric urmează acest drum. Este o mașină electrică versatilă, concepută cu durabilitatea în centrul său, capabilă să parcurgă distanțe lungi. Oferă un spațiu interior remarcabil, rămânând compact, luminos, confortabil și conectat la tehnologie de ultimă oră."

Fabrice Cambolive, CEO, marca Renault

"All-new Scenic E-Tech electric este orientat către eficiență, accesibilitate și integrare durabilă în mediul înconjurător. Este conceput pentru ca familiile să poată călători liber, în condiții de siguranță și mai responsabil. El reprezintă noul limbaj de design al mărcii Renault. Suprafețele sale curbe generoase evocă o marcă vie și umanistă, iar liniile sale precise și detalii tehnologice proeminente proiectează mașina în lumea modernă și conectată."

Gilles Vidal, VP Design, marca Renault