Jaguar suține inaugurarea unui dintre cele mai mari huburi de încărcare pentru vehicule electrice din europa

Jaguar a susținut inaugurarea unuia dintre cele mai mari centre de încărcare pentru vehicule electrice din Europa, situat în apropiere de mai multe dintre facilitățile sale de producție și birouri. Deschis de Cancelarul Exchequer, Domnul Rt Hon Jeremy Hunt MP, centrul aflat la National Exhibition Centre (NEC) din Birmingham va cuprinde 180 de puncte de încărcare, care includ 16 încărcătoare rapide de 300kW DC pentru 30 de locuri și 150 de puncte de încărcare AC de 7kW. Facilitatea este alimentată din surse de energie regenerabilă, inclusiv un panou solar.

În luna august, o flotă de 32 de vehicule Jaguar I-PACE a fost folosită simultan la facilitățile de testare a infrastructurii în ceea ce privește distribuția de energie, încărcarea rapidă și conexiunea la vehicule.

Hub-ul NEC este disponibil în plus față de cele peste 500.000 de puncte de încărcare din Regatul Unit și Europa la care se poate accesa prin intermediul aplicației Jaguar Charging.

Rawdon Glover, Director General, a declarat: "La Jaguar, ne apropiem de a deveni o companie de mașini complet electrice și un lider în furnizarea de soluții centrate pe client care permit încărcarea convenabilă și rapidă. Suntem, prin urmare, bucuroși să lucrăm cu The EV Network la un proiect care va îmbunătăți semnificativ disponibilitatea încărcării publice pentru vehiculele electrice în inima rețelei de autostrăzi din Midlands și în apropiere de mai multe dintre facilitățile noastre."

De la debutul său, Jaguar I-PACE a câștigat mai mult de 90 de premii la nivel global, inclusiv triplul unprecedented la premiile World Car of the Year 2019, câștigând World Car Design of the Year, World Green Car și World Car of the Year, consolidându-și statutul de referință SUV pentru performanțe complet electrice.