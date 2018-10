BMW recheama in service 1,6 milioane de masini

Grupul german BMW a anuntat marti ca a decis sa recheme la service aproximativ 1,6 milioane de automobile diesel pentru a repara o posibila problema care ar putea declansa un incendiu la motor, extinzand o actiune care initial viza aproximativ 480.000 de vehicule din Europa si Asia, transmite Bloomberg.

Decizia vine in urma unei anchete a BMW care a descoperit ca exista riscul ca lichidul de racire sa se scurga din instalatia de racire a motorului si impreuna cu sedimentele de ulei si depunerile de carbon sa provoace incendii.



Vehiculele vizate, modele echipate cu motoare diesel cu patru sau sase cilindrii, au fost produse intre 2010 si 2017. BMW a precizat ca dupa rechemarea initiala anuntata in luna august, o ancheta interna a descoperit ca mai multe vehicule se confrunta cu probleme tehnice similare.



In 2017, profitul net realizat de BMW a crescut cu 26% pîna la un nivel record de 8,7 miliarde euro, gratie cererii solide pentru vehiculele electrice si a reformei fiscale din SUA.