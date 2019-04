Așa arată cea mai mică mașină electrică

Cel de-al treilea sezon al emisiunii „The Grand Tour' continuă să mire prin inventivitatea echipei. Episodul de săptămîna trecută ne-a dezvăluit ceea ce ar putea fi considerată cea mai mică mașină electrică din lume.

Practic, Jeremy Clarkson a transformat o valiză obișnuită într-un kart destinat transportului personal prin aeroport, pentru a finaliza mai repede procedura îmbarcării în avion.Pornind de la ideea că prezentatorii Jeremy Clarkson și Richard Hammond s-au săturat să își “tîrîie” geamantanele prin aeroport de fiecare dată cînd au de călătorit peste hotare, echipa The Grand Tour a improvizat două mini-vehicule electrice pentru ei.Clarkson a primit un soi de hibrid valiză-kart, dotat cu un volan minuscul amplasat destul de incomod – între picioarele conducătorului.De cealaltă parte, Richard Hammond a ales să circule cu ajutorul unui laptop pe roți, modificat astfel încît să funcționeze exact ca un skateboard electric.Cea mai mică mașină electrică, greu de manevratDeși cei doi coprezentatori sînt destul de neîndemînatici în manevrarea mini-vehiculelor electrice, vizibil stingheri din cauza designului bizar, tocmai acesta este farmecul episodului. Momentul în care Jeremy Clarkson dărîmă accidental un „munte' de batoane Toblerone, strigînd că „Era așa de cînd am venit!', este pură comedie.Totuși, pentru a ne convinge de performanțele hibrizilor valiză-kart și laptop-skateboard, The Grand Tour ne arată și doi profesioniști circulînd în viteză pe ele, într-o cursă palpitantă pe holurile aeroportului.În continuare, să urmărim cum se comportă cele două concepte electrice caraghioase.