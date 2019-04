A fost aleasă Mașina Anului 2019 în lume! După succesul înregistrat în Europa, Jaguar I-Pace își adjudecă și titlul mondial.

Premiul le-a fost înmînat reprezentanților casei britanice la Salonul Auto de la New York.SUV-ul electric Jaguar I-Pace este Mașina Anului 2019 în lume. Acesta și-a devansat rivalii Audi E-Tron, lansat în toamna anului trecut, și seria 60 de la Volvo (S60/V60).I-Pace a fost preferatul juriului și la categoriile Car Design of the Year (Designul Anului), unde a trecut de Suzuki Jimny și Volvo XC40, și Green Car of the Year (Mașina Verde a Anului), acolo unde a cîștigat cursa cu Audi E-Tron și Hyundai Nexo.“Este o onoare că Jaguar I-Pace a primit atîtea premii de la jurații prestigioasei competiții World Car”, a fost declarația CEO-ului Jaguar Land Rover, Ralf Speth.McLaren 720S a întrunit toate condițiile pentru a fi desemnat Performance Car of the Year (Mașina Ultra-Performantă a Anului), în timp ce Audi A7 a fost aleasă Luxury Car of the Year (Mașina de Lux a Anului), în competiția în care s-a duelat cu Seria 8 de la BMW și cu SUV-ul produs de compania de la Ingolstadt, Q8.Carismaticul Suzuki Jimny este Urban Car of hte Year (Mașina de Oraș a Anului). Pentru titlu, a învins Kia Soul și Hyundai Santro.