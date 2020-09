Un schior găsit în Alpi "mumia de gheață" a unei capre-negre

O capră-neagră mumificată de 400 de ani a fost găsită la o altitudine de 3200 de metri deasupra nivelului mării în Alpi de alpinistul italian și campionul de schi Herman Oberlechner, transmite Live Science.



"Doar jumătate din corpul animalului ieșise de sub zăpadă", spune Oberlechner. - Pielea era complet fără păr, nu am văzut niciodată așa ceva. Am făcut imediat o fotografie și am trimis-o îngrijitorului parcului, după care am anunțat împreună Departamentul patrimoniului cultural".



Acum, oamenii de știință intenționează să folosească mumia rară de capră-neagră pentru a învăța cum să păstreze mai bine ADN-ul vechi pentru analiză într-un laborator. "Scopul nostru este de a folosi datele științifice pentru a dezvolta un protocol de conservare a mumiilor de gheață", a declarat Albert Zink, directorul Institutului EURAC Research pentru studiul mumiilor din Italia.



Capra recent descoperită le oferă cercetătorilor posibilitatea de a examina modul în care condițiile externe afectează ADN-ul mumiilor. "Prin analiza repetată în profunzime, vom verifica ce modificări suferă ADN-ul atunci când condițiile externe se schimbă", se menționează în declarația lui Samadelli.