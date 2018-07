Un cutremur a scos la iveala un templu in interiorul unei vechi piramide

Ne temem de cutremure, pentru ca distrug, daca nu cumva curma vieti. Insa un seism a insemnat mana cereasca pentru arheologi, scotand la iveala un templu ascuns in interiorul unei piramide.





Si mai interesant e faptul ca templul e chiar mai vechi decat piramida, trecand nedetectat timp de sute de ani, arata Live Science.



Seismul din 19 septembrie 2017, unul cu magnitudinea de 7,1 grade pe scara Richter, a venit la 12 zile dupa un altul, catastrofal, de 8,1 grade. Numai al doilea a ucis 200 de oameni si a facut numeroase daune. Printre acestea se numara si cele asupra unei piramide din Mexic, in situl Teopanzolco, la circa 70 de kilometri de capitala.



Cand arheologii au folosit radarul pentru a evalua daunele produse in interiorul piramidei din secolul XIII au descoperit acolo un templu si mai vechi. Se crede ca structura e veche de 800 de ani.



Cel mai probabil templul a fost construit in 1150 de aztecii apartinand culturii Tlahuica. Structura, in sine, masoara 6 metri lungime si 4 latime, in interior fiind gasite cioburi de ceramica si vase pentru ars tamaie.





Si mai interesant e ca in interiorul piramidei se mai afla doua temple, cunoscute arheologilor. Din pacate, structura piramidei a fost afectata de cutremur, ambele temple avand de suferit - unul ii este dedicat zeului ploii, Tlaloc, iar celalalt zeului razboiului, Huitzilopochtli. Podeaua dintre cele doua a coborat mult, amenintand stabilitatea celor doua structuri.Templul abia descoperit este cel mai vechi din interiorul piramidei, iar stilul sau arhitectural era o inovatie la acea vreme, fiind apoi preluat, peste ani, la multe alte constructii.