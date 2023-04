Un bărbat care visa să zboare a construit un avion din gunoi și a devenit inginer

Un nigerian a construit din gunoi un avion cu telecomandă și a devenit inginer.



Nigerianul Bolaji Fatai, care a visat întotdeauna să zboare cu avionul, a construit din gunoi un aparat de zbor cu control de la distanță și a devenit inginer.



Potrivit agenției, Fatai a lansat pe cer un avion creat de el cu un singur rotor, care a rezistat vîntului lateral în timp ce zbura deasupra unui teren de fotbal. Aparatul de zbor a fost testat în regiunea săracă Ovoronshoki, unde locuiește Fatai.



Se precizează faptul că Bolaji a procurat elicea și telecomanda din magazin, iar corpul, aripile și coada au fost construite din spumă de polistiren reciclată luată de la groapa de gunoi. Anvergura aripilor avionului este de aproximativ un metru.



"Ori de cîte ori văd un avion, simt o bucurie atît de mare! Am început să proiectez cînd aveam șapte ani. Am adunat obiectele, am făcut mici proiecte", a spus Fatai. Datorită muncii depuse, bărbatul a primit dreptul la stagiere într-o mare companie tehnică.