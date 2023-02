Un asteroid, văzut pe cerul Europei

Un mic asteroid a intrat în atmosfera Pămîntului și a fost văzut luminînd cerul deasupra Canalului Mînecii, creînd un efect uimitor de stea căzătoare. Meteoroidul de 1 metru a fost văzut luni dimineață, scrie BBC.

Utilizatorii rețelelor de socializare, unii locuitori din sudul Angliei, au împărtășit imagini ale asteroidului. care a fost numit Sar2667. Este doar a șaptea oară cînd impactul de asteroid este prezis în avans. Agenția Spațială Europeană a postat pe Twitter că este "un semn al progreselor rapide ale capacităților globale de detectare a asteroizilor".

Just saw it and it was magnificent. Came down vertically on time. 2:59. Green like a bright emerald then bright orange really quickly. Absolutely phenomenal view of the #asteroid#sar2667 tonight over the English Channel facing France (footage my own) pic.twitter.com/WjgsNOaKum — مُحَمَّد (@aljibaalu) February 13, 2023

O persoană care spune că a fost martoră la eveniment a scris pe Twitter că asteroidul "a luminat cerul cu un fulger roz, ceea ce a fost spectaculos".



Un altul a spus: "Am stat la fereastra mea și mi-am pornit telefonul. Nu mă așteptam la mare lucru, dar a fost într-adevăr uimitor"

Agenția a declarat anterior că obiectul ar trebui să "lovească în siguranță" atmosfera pămîntului din apropierea orașului francez Rouen.



Organizația Internațională de Meteori, o organizație non-profit cu sediul în Belgia, a declarat că obiectul ar fi pătruns la aproximativ 4 km (2,5 mile) de coasta franceză și ar crea un efect de "minge de foc".

Asteroizii sînt mici obiecte stîncoase care orbitează în jurul Soarelui, adesea descrise ca planete mici. Astronomii cunosc peste 1,1 milioane de asteroizi, deși se crede că numărul real este mult mai mare. Aproximativ 30.600 călătoresc pe o orbita care îi apropie de cea a Pămîntului, potrivit Agenției Spațiale Europene.

Asteroid Sar2667, about a meter in diameter, was expected to fall near the French city of Le Havre at 02:59h UTC. I drove to a photogenic spot close to home in the south of the Netherlands to capture it, just as the sky cleared.#asteroid#meteor@IMOmeteors@apodpic.twitter.com/MNZofhkrd7 — Gijs de Reijke (@GijsDeReijke) February 13, 2023

Ultimul asteroid prezis în avans că va intra în atmosfera Pământului a fost văzut pe cerul de deasupra Ontario, Canada, în noiembrie anul trecut. În ianuarie, un asteroid de mărimea unui microbuz se afla pe un curs de coliziune directă cu pământul.

Experții în detectarea asteroizilor sunt cei mai preocupați de „asteroizii bucăți de aur”, roci spațiale mult mai mari care ar putea provoca daune serioase pământului. În octombrie, agenția spațială americană NASA a anunțat că experimentul său de a devia calea unui asteroid a avut succes. În realitate, roca s-ar fi dezintegrat probabil în atmosferă înainte de impact.