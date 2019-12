În 2019, portalul de știri Noi.md a adunat circa 18 milioane de afişări.

În topul celor mai vizualizate știri, primul loc ocupă știrea „ motivează eliberarea lui Filat din închisoare înainte de termen ”, care a adunat peste 79.500 de vizualizări. În știre sînt enumerate motivele care sta la baza eliberării înainte de termen, dar și dificultățile cu care s-a confruntat fostul premier Vladimir Filat pe parcursul aflării timp de trei ani și nouă luni în Penitenciarul nr. 13 din Chișinău este știrea care s-a clasat pe locul doi, după numărul de vizualizări, circa 75.000 la număr. Fotografia în care Plahotniuc apare lîngă o tînără, după cum se vede a stîrnit curiozitate și în rîndul moldovenilor, nu doar pentru presa rusă.Alegerile care au avut loc la data de 24 februarie la fel a fost un subiect fierbinte, iar știrea cuare peste 61.000 de vizualizări. Din cîte se observă, politica rămîne un domeniu de care se interesează cetățenii Moldovenii.Știrea în careare peste 60.000 de vizualizări și ocupă locul patru în topul celor mai vizualizate știri ale anului 2019.Articolul Noi.md în care un expert explicăa fost deschisă de peste 56.500 de ori și a reușit să se claseze pe locul 5.La o mică distanță de precedenta se află și. În această știre polițistul întrebat de ce iese pe geam a declarat că: „Nu ne permite să ieșim pe ușă”. Pe de altă parte, Pînzari are altă explicație. Cu o diferență de aproximativ 600 de vizualizări față de cea de mai sus, această știre e pe locul 6 și are circa 56.000 de vizualizări.e știrea hazlie în care un cîine a devenit vedetă pe Internet. Aceasta a adunat puțin peste 55.000 de vizualizări și ocupă locul 7.ocupă locul 8 din Top 10 cele mai citite știri de pe Noi.md în anul 2019. Acest articol are aproximativ 53.000 de vizualizări.Un subiect fierbinte a fost și Prima fotografie postată de Angela Gonţa cu Vlad Filat, după eliberarea acestuia care a apărut la începutul acestei luni. Această știre a adunat aproape 49.000 de vizualizări și se situează cu ușurință pe locul 9 în acest top.Locul 10 în topul celor mai citite știre din acest an îl ocupă ceea ce a declarat. Declarațiile au fost făcute de către Angela Gonța, după 4 ani de tăcere. Articolul are peste 44.600 de vizualizări.