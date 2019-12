Studiu: emisiile globale de carbon au crescut la niveluri maxime

Un nou studiu realizat de Centrul pentru Studii Internaționale Climatice și de Mediu a arătat că emisiile globale de dioxid de carbon au crescut, atingînd nivelurile lor maxime. Dacă tendința va continua, țările care au semnat Acordul de la Paris nu vor putea să-l implementeze.



Cercetătorii de la Center for International Climate and Environmental Research (CICERO) din Oslo colectează date în fiecare an cu privire la cantitatea de gaze cu efect de seră pe care omenirea le emite în atmosfera planetei. În 2019, conform rapoartelor lor, emisiile de carbon au crescut cu 0,6% și au atins un nivel record.