Specialiștii IT moldoveni, cei mai solicitați din întreaga lume - declarație (VIDEO)

Anul acesta, ”Moldova IT Parc” așteaptă un profit de peste două miliarde și jumătate de lei, cu 40% mai mult decît anul trecut. Această creștere ”confirmă dinamismul pieței tehnologiei informației în Republica Moldova”.

Declarația a fost făcută de ministrul Economiei și Infrastructurii, Chiril Gaburici, la întîlnirea cu administrația și unii rezidenți ai Moldova IT Parc.Olesea dezvoltă un proiect de recrutare la scară mondială, care presupune crearea unei platforme de căutare a angajaților în Anglia, SUA, Australia, Noua Zeelandă. Astfel, cu ajutorul programului din țara noastră, vor putea fi identificate locuri de muncă în străinătate. Natalia este un tester de proiecte muzicale. Scopul ei este de a ajuta compozitorii să scrie muzică.Acum în companie sînt 150 de angajați. Pe parcursul anului, acest număr crește cu 20%. Indicatorii de performanță, la fel, sînt în creștere. Directorii companiei spun că specialiștii IT moldoveni sînt cei mai solicitați în lume, unul dintre factori fiind nivelul înalt de calificare, spune Mihai. Acesta are o companie de programare a microprocesoare pentru producătorii mondiali de automobile. Dacă acum un an, salariile angajaților săi erau cu un sfert mai mici decît într-o companie similară din România, acum veniturile sînt egale. Acest lucru însă nu a rezolvat problema lipsei de personal.O altă problema este că în Moldova sînt puține produse IT autohtone. În mare parte, este vorba de outsourcing, ceea ce înseamnă că majoritatea comenzilor vin din afară. Din această cauză și veniturile noastre în acest domeniu sînt mai mici. Chiar și așa, industria IT de la noi înregistrează creșteri remarcabile – pentru un an, se așteaptă o creștere a veniturilor cu 40%. De asemenea, se preconizează ca în următorii 10 ani Moldova IT Park să includă 400 de companii rezidente. Acum sînt deja 373.O parte din proiecte se folosesc și în Moldova și chiar fără să se cunoască acest lucru. Un exemplu sînt terminalele de plată. Totuși comenzile din străinătate sînt de patru ori mai mari. În ce privește salariile – Moldova IT Park are șapte mii de angajați, iar salariul lor mediu este de pînă la 25 de mii de lei pe lună.