Scenariul trist pentru omenire, dezvăluit de cercetători

Un raport francez arată că încălzirea climei ar putea fi mult mai puternică decît s-a estimat pînă acum.

Specialiştii au stabilit două modele climatice diferite pe care le-au supus mai multor scenarii socio-economice. În cel mai rău caz, creşterea medie de temperatură, la nivel global, va fi cu 6,5 ..7 grade Celsius în 2100, arată calculul francez.Orice eforturi vor fi făcute, încălzirea climei va fi mult mai pronunţată decît s-a estimat pînă acum, avertizează 100 de cercetători şi ingineri ce lucrează în special în Centrul Naţional de Cercetare Stiinţifică, în Comisariatul pentru Energie Atomică şi pentru serviciul meteo francez.În cel mai rău scenariu, creşterea medie de temperatură va fi cu plus 7°C în 2100, scenariu ce are la bază o creştere economică rapidă alimentată cu energii fosile. În ultimul raport GIEC – grupul experţilor de mediu din statele membre ONU, cel mai rău scenariu prevedea o încălzire cu plus 4,8 grade Celsius, în raport cu perioada pre-industrială.Scenariul cel mai optimist implică o diminuare imediată a emisiilor de dioxid de carbon şi o captare a gazelor cu efect de seră aflate în atmosferă, dar în momentul de faţă tehnologia nu ajută prea mult în acest sens.« Astfel că temperatura medie ce se va înregistra la sfîrşitul secolului depinde puternic de politicile climatice care vor fi puse în practică de acum şi pe întreg secolul XXI », insistă cele trei organisme franceze.Pe de altă parte, intensitatea şi frecvenţa valurilor de căldură au crescut în ultimele decenii iar tendinţa va continua şi în deceniile ce vin, au explicat experţii francezi.