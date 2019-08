Rolul important al inteligenței artificiale pentru rinichi

Inteligența artificială poate detecta cînd un rinichi al unui pacient este pe cale de a ceda și astfel doctorii ar putea salva mii de vieți în fiecare an.

Acest model de machine learning dezvoltat de DeepMind Health, o divizie a Google, și de US Department of Veterans Affairs, agenție federală ce oferă servicii medicale veteranilor din SUA, poate prezice cu două zile înainte ca rinichiul unui pacient să cedeze.Leziunile renale acute afectează unul din cinci pacienți internați în spitalele din Marea Britanie sau SUA, iar 1,4 milioane de oameni mori din cauza problemelor la rinichi. Pacienții dezvoltă insuficiență renală, ce apare ca urmare unei complicații la operație sau în urma unei infecții.Experții cred că pînă la 30% dintre cazuri, ce în mod tradițional sînt identificare la două trei zile după ce rinichiul a început să se deterioreze, ar putea fi prevenite dacă doctorii ar fi intervenit mai devreme.DeepMind a annalizat peste 700.000 de cazuri medicale din SUA și a creat un model de detecție al bolilor care ar putea duce ca pacientul să aibă nevoie de dializă sau de un transplant de rinichi.Astfel sistemul a fost capabil să prezică apariția bolii la nouă din zece pacienți, cu două zile înaintea altor sisteme de inteligență articială.„Cu toate acestea, nu avem o comparație între sistem și practicile medicale din prezent. Am avea nevoie să vedem o detecție mai rapidă în comparație cu cea a medicilor pentru a putea spune că vom face o diferență în viețile oamenilor”, a spus Chris Russell, cercetător Univeristatea Surrey.„Dacă am putea prognoza apariția boli cu 48 de ore înainte atunci am putea crea un tratament, iar șansele noastre de a repara rinichiul și de evita dializa sau chiar moartea ar crește cu mult”, a spus și Chris Nielson, medic de la US Department of Veterans Affairs.DeepMind testează algoritmi de machine learning pentru a diagnostica și cancerul la sîn, dar și alte boli de ochi.