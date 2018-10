O nouă metodă de analiză a tomografiilor poate anticipa riscul de infarct

O nouă metodă de analiză a imaginilor obţinute în urma unei tomografii poate anticipa riscul unui infarct cu mai mulţi ani înainte ca acesta să se producă.

Procedura, creată de echipe de la Universitatea Oxford, instituţii din Germania şi Statele Unite, foloseşte algoritmi pentru a examina stratul de grăsime din arterele coronare prin analiza unei tomografii cardiace.



Inflamarea arterelor reprezintă un semn timpuriu de avertizare pentru circa 30% din cazurile de infarct, consideră cercetătorii.



"Dacă este posibil să identifici inflamaţia din arterele coronare, atunci poţi preciza care anume artere... vor cauza infarctul", spune Charalambos Antoniades, profesorul de medicină cardiovasculară la Oxford.



"Cu noua tehnologie pe care o avem la dispoziţie putem obţine acest lucru analizînd simple tomografii".



Cea mai mare parte dintre atacurile de cord sînt cauzate de o placă de grăsime la nivelul arterei, care întrerupe fluxul de sînge.





În prezent, tomografia poate indica medicului dacă o arteră a devenit deja mai îngustă din cauza grăsimii.Cu ajutorul noii tehnologii, pentru care cercetătorii speră să obţină autorizaţiile necesare atît în Statele Unite cît şi în Europa în decurs de un an, medicii vor putea prezice care anume artere sînt în pericol de a se îngusta."Putem spune... arterele dumneavoastră sînt inflamate şi se vor îngusta pe parcursul viitorilor cinci ani. Aşa că puteţi începe să aplicaţi măsurile de prevenţie pentru a evita formarea plăcilor", spune Antoniades.Bolile coronariene şi accidentele vasculare cerebrale sînt principalele cauze de deces la nivel global."Deşi nu am estimat numărul exact al atacurilor de cord pe care le putem preveni, va fi posibil să identificăm cel puţin 20 sau 30 de procente dintre persoane înainte de a suferi un astfel de atac", spune Antoniades.O companie care colaborează cu Universitatea Oxford dezvoltă în prezent un serviciu care poate analiza orice tomografie din lume în circa 24 de ore.Cercetarea a fost publicată în revista medicală The Lancet, la sfîrşitul lunii august.