O exoplanetă uşoară, care orbitează o stea pitică roşie, descoperită de cercetători

O planetă din afara sistemului nostru solar, cu masa cât jumătate din cea a Terrei şi unde ziua durează mai puţin de opt ore, a fost descoperită de cercetători, potrivit unui studiu publicat joi, informează DPA.

Corpul ceresc, denumit GJ 367 b, este o planetă stâncoasă cu masă mică, cu o rază de 72% din cea a Terrei şi cu o masă de 55% din cea a Pământului. Cercetătorii spun că este ''una dintre cele mai uşoare printre cele aproape 5.000 de exoplanete descoperite până în prezent''.



Descoperirea a fost realizată de o echipă internaţională de cercetători, sub conducerea Centrului Aerospaţial German (DLR) Institutul pentru Cercetare Planetară.



Cercetătorul Szilard Csizmadia a precizat că ''densitatea sa ridicată indică faptul că planeta este dominată de un nucleu din fier''.



GJ 367 b, care se află la o distanţă de doar 31 de ani lumină faţă de Terra, are nevoie de circa opt ore pentru a orbita steaua-mamă, o stea pitică roşie denumită GJ 367, care are doar jumătate din dimensiunile Soarelui.



''Pare să aibă asemănări cu Mercur'', a spus Kristine Lam, din cadrul DLR, care a condus echipa internaţională de cercetători alături de Csizmadia.



''Corpul acesta este printre planetele telurice cu dimensiuni mai mici ca ale Terrei şi reprezintă un pas înainte în căutările cercetătorilor pentru un 'al doilea Pământ''', a mai spus ea.



Cu toate acestea, planeta nu poate fi însă considerată un ''al doilea Pământ'' din cauza nivelurilor foarte ridicate de radiaţii la care este expusă şi care sînt ''de peste 500 de ori mai puternice decât cele care afectează Terra'', a spus Csizmadia.



''Temperatura de la suprafaţă planetei ar putea ajunge până la 1.500 de grade Celsius - temperatură la care toate rocile şi metalele s-ar topi''.



Descoperirile au fost publicate joi în revista de specialitate Science.