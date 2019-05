Micul meu pitic galben: cum este compusă singura stea din sistemul nostru

Soarele este una din cele 400 de miliarde de stele din galaxia Căii Lactee și cea mai apropiată de planeta noastră.

Mulțumită Soarelui, a părut Pămîntul, tocmai din cauza activității solare pe planeta noastră au loc mai multe procese naturale, fără de care nu ar exista viață. Vă relatăm pe scurt cum s-a format cea mai importantă stea pentru pămînteni, ce se întîmplă cu ea acum și ce viitor așteaptă omenirea.Se crede că Soarele s-a format acum 4,5 miliarde de ani datorită comprimării relativ rapide a norului de hidrogen molecular sub forțele gravitaționale. Există mai multe teorii ale apariţiei Sistemului Solar, adepții celor mai frecvente ipoteze cred că această zonă a Căii Lactee a început să se formeze după explozia uneia sau mai multor supernove.Această teorie se bazează pe faptul că substanța primară a Sistemului Solar conține o cantitate anormală de aur și uraniu. Conform mai multor modele matematice, cantitatea acestora ar trebui să fie mult mai mică, astfel încît oamenii de știință dezvoltă o teorie a reacțiilor endoterme, datorată unei explozii de supernova.În ultimele miliarde de ani Soarele se află în marginea interioară a manșonului Orion din Calea Lactee - între manșonul lui Perseu și manșonul Săgetătorului, în aşa-numitul nor interstelar local – o regiune de înaltă densitate situată, la rîndul său, în Bula locală avînd o densitate mai mică – o zonă de gaz interstelar dispersat de temperatură înaltă.După formarea treptată a Soarelui din norul de gaze moleculare, sub influența gravitației au început să apară și alte obiecte ale Sistemului Solar – pitici de piatră în apropierea stelei și giganţi de gaze, la marginea formaţiunii. Soarele reprezintă 99,8% din masa totală a Sistemului Solar, în timp ce acesta este mai mare și mai strălucitor decît 85% din stelele din Univers. Restul de 0,2% din masa Sistemului Solar este împărțită de toate celelalte planete, sateliți, asteroizi și praf cosmic, deși cea mai mare parte a acestei mase a revenit planetei Jupiter.Stele, cum ar fi Soarele, există, în medie, aproximativ 10 miliarde de ani – adică, acum Soarele se află la mijlocul vieții sale.