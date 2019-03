Microsoft anunță că interzice glumele de 1 aprilie

Ziua păcălelilor – 1 aprilie, este una dintre puținele sărbători internaționale pe care le știm din totdeauna, dar Microsoft nu mai are chef de glume.

Ne apropiem cu pași repezi de 1 aprilie, ziua încărcată cu ironii ieftine, glume elaborate sau farse complexe atît online, cît și în viața reală. S-a creat de mult timp o tradiție conform căreia giganții din tech încearcă să-ți stîrnească un zîmbet în fiecare an.Problema este că multe dintre glume au dus naștere la nervi și supărare. Oamenii nu știu la ce să se aștepte, iar foarte mulți internauți uită complet că este 1 aprilie și, ocazional, se sperie, cînd un site pe care îl cunosc nu mai funcționează în parametri. Schimbările ghidușe la Gmail de acum un an au provocat mai multă supărare decît zîmbete.Detaliile de fond contează însă mai puțin. Important este că cei de la Microsoft nu mai tolerează glume integrate în produsele lor și au interzis cu entuziasm orice manifestări de umor. Pentru atenționarea angajaților, a fost publicat un memorandum intern a cărui autenticitate a fost certificată de către The Verge.Documentul a fost redactat de către Chris Capossela și este formulat sub formă de avertisment la adresa tuturor angajaților. Luni, 1 aprilie, aceștia nu au voie să participe, să creeze sau să suțină nicio farsă. Argumentul pentru această decizie radicală este cît se poate de simplu.”Statisticile ne arată că aceste cascadorii au un impact pozitiv limitat și, în practică, se reflectă în cicluri de știri nedorite”, a menționat Capossela.”Îmi dau seama că oamenii s-ar putea să fi dedicat timp și resurse acestor activități, dar cred că avem mai mult de cîștigat decît de pierdut încercînd să fim amuzanți în această zi particulartă”, a continuat directorul Microsoft.Pe de o parte, intenția gigantului din Redmond este una lăudabilă.