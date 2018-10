Mai mult de jumătate din populația pămîntului este dependentă de internet

Timp de un an numărul celor care utilizează internetul a crescut cu 7%, sau mai exact 4,2 miliarde de oameni.

În prezent, pămîntul este populat de 7,6 miliarde de oameni. Altfel spus, 55% populația pămîntului utilizează internetul. Despre aceasta a anunțat The state of the Internet al companiei Hootsuite и We Are Social.

Cel mai des, pentru a naviga pe internet, oamenii folosesc smartphon-ul.