Inteligenţa artificială ar putea preveni apariția Alzheimer

O echipă de savanţi a dezvoltat un algoritm al inteligenţei artificiale (IA) pentru a realiza predicţii cu privire la declinul cognitiv care duce la boala Alzheimer.

Dr. Mallar Chakravarty, savant la Douglas Mental Health University Institute, şi colegii de la University of Toronto şi Centre for Addiction and Mental Health au dezvoltat un algoritm de inteligenţă artificială care învaţă indiciile de la RMN, genetică şi datele clinice. Aceşti algoritmi specifici pot ajuta la predicţiile cu privire la evoluţia (sau involuţia) facultăţilor cognitive care pot duce la Alzheimer după 5 ani de la analiză, scrie Science Daily.

„În prezent, sînt metode limitate de a trata boala Alzheimer şi cele mai bune dovezi sînt pentru prevenire. Metodologia noastră de IA poate avea implicaţii semnificative care pot ajuta pacienţii să se îndrepte către tratamentul corespunzător. Spre exemplu, o cale ar fi de a iniţia schimbări de stil de viaţă care pot încetini sau amîna începuturile etapelor bolii Alzheimer sau care chiar pot preveni în întregime apariţia bolii”, a precizat Chakravarty.

Studiul a fost publicat în PLOS Computational Biology, iar cercetătorii au folosit date de la proiectul Alzheimer's Disease NeuroImaging Initiative. Aceştia au folosit algoritmii de la mai mult de 800 de persoane, de la bătrîni sănătoşi, la cei care au simptome uşoare ale demenţei, la cei diagnosticaţi cu Alzheimer. Au replicat rezultatele într-un studiu cu date prelevante independent de la Australian Imaging şi Biomarkers Lifestyle Study of Ageing.

„Lucrăm în prezent la testarea acurateţei predicţiilor folosind date noi. Ne va ajuta să rafinăm predicţiile şi să determinăm dacă putem prezice chiar şi mai departe în viitor”, a adăugat Chakravarty.